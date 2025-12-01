Aviso de la Policía Nacional: si tu móvil hace esto, vigila tus cuentas bancarias

El avance de las tecnologías ha puesto a prueba a los agentes de seguridad, ya que antes las persecuciones que tenían que realizar se llevaban a cabo de manera física. Con el paso del tiempo, la llegada de Internet y la digitalización, las víctimas por ciberdelincuencia han aumentado notablemente.

En muchas ocasiones, los ciudadanos son conscientes del fraude cuando ya no hay vuelta atrás. Por ello, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional se encargan de alertar a los ciudadanos a través de redes sociales con el objetivo de que eviten todo tipo de timos.

Así funciona la estafa del swapping

"Los ciberdelincuentes intentan duplicar de forma fraudulenta la tarjeta SIM del dispositivo móvil de una persona. Para ello suplanta su identidad a fin de conseguir un duplicado de la misma. Posteriormente, una vez que la víctima se queda sin servicio telefónico, accede a su información personal y toma el control de sus aplicaciones, suplantándole en sus redes sociales, cuentas de correo electrónico o banca digital, utilizando los SMS de verificación que llegan al número de teléfono", explican desde el Instituto de Ciberseguridad. De esta forma, el ciberdelincuente puede obtener los mensajes de confirmación de claves y con ellas, realizar ciberdelitos como operaciones bancarias y suplantaciones de identidad.

Cómo evitar el SIM swapping

La Policía Nacional ha lazado el siguiente aviso a los ciudadanos para que esquiven este tipo de estafa: "Implementa en tu dispositivo la autenticación en dos pasos como medida adicional a tu contraseña para así evitar que personas que no tienen autorización accedan a tus cuentas". No es el único consejo, también advierten sobre los datos personales y bancarios: "No proporciones nunca información personal ni bancaria mediante el teléfono y crea contraseñas seguras que actualices periódicamente"

Por oto lado, el INCIBE ofrece a los ciudadanos una serie de consejos que deben tener en cuenta para evitar todo tipo de estafas:

Nunca introducir información sensible como datos bancarios, contraseñas cuando es dispositivo este conectado a un wifi público.

como datos bancarios, contraseñas cuando es dispositivo este conectado a un wifi público. No descargues aplicaciones de tiendas no oficiales y revisa siempre los permisos antes de introducir los datos.

y revisa siempre los permisos antes de introducir los datos. Actualiza las opciones para recuperar la cuenta , por si consiguen acceder a tu información personal

, por si consiguen acceder a tu información personal Sé cauteloso con la información que compartes en redes sociales , configura los ajustes de privacidad y seguridad para que solo tus contactos pueden ver la información que publicas.

, configura los ajustes de privacidad y seguridad para que solo tus contactos pueden ver la información que publicas. Actualizar las contraseñas constantemente y asegúrate que sean robustas.

Por últimos, "Si consideras que has sido víctima del SIM swapping, guarda todas las evidencias que puedas, ponlo en conocimiento de tu banco, de la operadora de telefonía móvil y denúncialo ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", recomienda en INCIBE. Gracias a las denuncias de los ciudadanos los agentes de seguridad podrán prevenir al resto de personas e investigar sobre las estafas para intentar acabar con ellas.