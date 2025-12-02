Los problemas del sueño y la salud afectivo-sexual, entre las prioridades de Sanidad para fomentar el bienestar

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias quiere potenciar el impulso de los hábitos saludables en el Archipiélago. Para ello, ha creado la estrategia de Promoción de la Salud y el Bienestar en la Comunidad Autónoma, una iniciativa que contará con una hoja de ruta clara hasta 2032 y que está adaptada a las particularidades del territorio.

El documento recoge 11 líneas estratégicas que ponen el foco de atención en los problemas del sueño, la prevención del tabaquismo y el fomento de la salud afectivo-sexual. Al listado se suman la promoción de una alimentación equilibrada y de la actividad física, la reducción del consumo de alcohol, el cuidado de la salud mental, el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la seguridad frente a lesiones o accidentes, y la creación de entornos más seguros y saludables.

«Queremos tener una sociedad en la que todas las personas tengan la capacidad de alcanzar su máximo potencial de salud. Por eso, la estrategia promueve un estilo de vida saludable y sostenible en toda la población canaria para aumentar así el bienestar e ir disminuyendo la prevalencia de enfermedades y desigualdades en salud», manifestó este martes la consejera de Sanidad del Ejecutivo autonómico, Esther Monzón, durante la presentación de la propuesta.

Objetivos

En concreto, los objetivos prioritarios de la estrategia son tres: impulsar la equidad en salud, fortalecer la acción comunitaria y su participación activa, y garantizar la sostenibilidad para que sea posible que se produzcan cambios a largo plazo.

«La evidencia científica ha demostrado que las enfermedades crónicas como la diabetes, las patologías cardiovasculares o el cáncer pueden retrasarse o incluso evitarse, manteniendo hábitos de vida saludables», recordó el director general de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), José Díaz-Flores.

Tal y como detalló, para poner en marcha esta iniciativa se realizó un diagnóstico de necesidades entre finales de 2023 y principios de 2024, que contempló la realización de encuestas a 1.227 profesionales los ámbitos sanitario, comunitario y educativo, y la participación de 58 personas en grupos focales. Gracias a esta labor, fue posible obtener una noción de las necesidades que hay que cubrir.

Nuevos factores

«Concluimos que la promoción de la salud debe ir más allá de lo que ya estamos trabajando e incluir factores nuevos como el bienestar mental, el descanso, el sueño, el buen uso de las tecnologías de la información, los entornos saludables o la seguridad frente a lesiones y accidentes», comentó el director general.

Por su parte, el jefe del servicio de Promoción de la Salud de la citada Dirección General, Juan Manuel Méndez, aclaró que uno de los elementos clave para implementar la estrategia es la configuración y el funcionamiento de las Comisiones Gestoras que están establecidas en los ámbitos educativo, sanitario y local. «Estas tres comisiones serán las que establezcan el seguimiento de la estrategia y si conviene o no introducir las mejoras necesarias», anotó Méndez.

La estrategia de Promoción de la Salud y el Bienestar de Canarias articula sus intervenciones en tres grandes grupos etarios. El primero abarca la población infantojuvenil –de 0 a 18 años–, con acciones orientadas a promocionar el crecimiento saludable y la adquisición temprana de hábitos positivos. El segundo corresponde a los adultos de 19 a 54 años, una etapa en la que se prioriza la adopción de estilos de vida saludables y la mejora de los entornos cotidianos y laborales. El tercer colectivo aúna a las personas de 55 años en adelante. En ellas se pretende fomentar la autonomía personal, prevenir la fragilidad y promocionar el envejecimiento activo.

Hay que señalar que la propuesta combina programas ya iniciados –como Activídate o el Plan de Prevención de la Obesidad Infantil en menores de 12 años– con otros que serán diseñados de forma específica, lo que facilitará la puesta en marcha de nuevas acciones. Asimismo, su seguimiento permitirá obtener una visión global del avance en los distintos proyectos, evaluar la coherencia de las actuaciones con los objetivos establecidos y tomar decisiones informadas a partir de datos actualizados y comparables.

Con el fin de que el documento se adapte a la evolución y a las necesidades reales de la promoción de la salud en Canarias, se someterá a una revisión continua a lo largo de los años de vigencia.