Lee LA PROVINCIA durante seis meses por menos de la mitad de precio y mantente al tanto con información de calidad
El periódico lanza una oferta que no querrás perder, seis meses de acceso ilimitado a todos los contenidos web por solo 3 euros al mes
El descuento de más de 55% en el plan semestral es válido hasta el día 9 de diciembre, ¡date prisa!
La temporada de ofertas de LA PROVINCIA continua. Si no quieres perder toda la actualidad local, nacional e internacional, aprovecha la promoción especial disponible por tiempo limitado y ¡suscríbete por menos de la mitad de precio! La oferta busca facilitar el acceso a la información verificada, contenidos exclusivos y servicios digitales mejorados, para que sus suscriptores se mantengan informados de todo lo que pasa en Canarias y en el mundo.
No dejes escapar la oportunidad lanzada por LA PROVINCIA y realiza una suscripción semestral con un descuento de más de 55%. Así, durante seis meses y por solo 3 euros al mes, tendrás acceso ilimitado a todas las noticias, los reportajes y artículos de opinión, además del contenido multimedia con galerías de fotos, gráficos y vídeos. Recibe la newsletter exclusiva del suscriptor con una selección de nuestros mejores contenidos. Disfruta, además, de nuevos pasatiempos, de una APP más premium y de las ventajas del Club+ exclusivo para suscriptores con descuentos y sorteos.
La mejor información, donde y cuando quieras
La suscripción a Contenidos Web permite acceder desde cualquier dispositivo —móvil, tableta u ordenador— a toda la actualidad de Canarias y del mundo.
Además, los suscriptores pueden disfrutar de una experiencia de lectura sin límites y sin publicidad intrusiva, con contenidos de calidad elaborados por un equipo de periodistas comprometidos con el servicio público.
Seis razones para suscribirte a LA PROVINCIA / DLP
Los lectores suscritos a LA PROVINCIA también pueden acceder a newsletters temáticas, una App renovada con navegación más ágil y el Club LP+, que ofrece descuentos y acceso preferente a eventos organizados por el diario.
Ser suscriptor no solo significa leer las noticias: es formar parte de una comunidad que apoya el periodismo local y la información cercana.
Te damos seis buenas razones para unirte y disfrutar de todas las novedades:
- 1️⃣ Acceso ilimitado a todos los contenidos
- 2️⃣ Newsletters exclusivas de contenido especializado
- 3️⃣ Pasatiempos renovados
- 4️⃣ Una App renovada y más premium
- 5️⃣ LP+, un club con ofertas y descuentos exclusivos
- 6️⃣ Oferta de suscripción
Podrás consultar las últimas noticias cuando quieras, desde tu móvil, tablet, portátil o PC. 📱💻🖥
Además, podrás cancelar cuando desees: la renovación será al precio de tarifa.
Una promoción por tiempo limitado: suscríbete y aprovecha los descuentos
La oferta estará disponible hasta el 9 de diciembre e incluye renovación automática a la tarifa vigente una vez finalizado el período promocional. Una oportunidad única para descubrir todo lo que ofrece LA PROVINCIA y disfrutar de la mejor información por un precio simbólico. La suscripción incluye promociones exclusivas, sorteos, concursos y entradas para eventos culturales y deportivos en el Club+. Todo por menos de lo que cuesta un café.
👉 Haz clic en el botón y SUSCRÍBETE hoy por solo 3 euros al mes y mantente al tanto con información de calidad.
- Estos son los barrios de Las Palmas de Gran Canaria donde se instalará el punto de acopio de trastos y escombros en diciembre
- Roban medio centenar de flores de pascua en el primer fin de semana de la Navidad en Las Palmas de Gran Canaria
- Lola Lolita denuncia acoso al aterrizar en Gran Canaria: “Esto no es gracioso, es asqueroso”
- Los funcionarios canarios no tienen garantizada la subida salarial este año
- Una menor de cuatro años es trasladada muy grave tras ahogarse en Lago Taurito, al sur de Gran Canaria
- El ojeador de fútbol detenido por pederastia entrenó a cientos de menores en Gran Canaria
- No es agradable vivir de ocupa', cuenta la mujer que reside con sus tres hijos en la casa de Guanarteme que van a expropiar
- El pronóstico de la Aemet para el lunes en Canarias: la clave está en el fuerte viento alisio y las lluvias