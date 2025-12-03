La venta de mascarillas se dispara un 43% en España ante el imparable avance de la gripe

El empuje de la gripe ha disparado la venta de mascarillas, antigripales y analgésicos en las farmacias con información facilitada este miércoles a este diario por la consultora IQVIA. Si se habla de mascarillas se ha pasado de la venta de 128.042 unidades, en la primera semana de septiembre, a 182.739, siempre a nivel nacional, en la tercera semana de noviembre. Se ha registrado un incremento del 43% en 12 semanas.

Madrid, Baleares y Castilla y León, son las comunidades protagonistas con el mayor crecimiento desde septiembre. La semana clave en la venta de mascarillas tuvo lugar del 29 de septiembre al 5 de octubre que, explica la consultora, es cuando se produjo el primer "gran salto" nacional: se despacharon 177.336 unidades.

Medicamentos

En el caso de los antigripales, el crecimiento nacional ha sido de 384.710 cajas a 727.853 (+89%) en las últimas semanas. Madrid es la comunidad, en la que se reporta un mayor crecimiento: se ha pasado de vender 43.934 cajas a 100.831 (+130%). La semana clave en la venta de este tipo de medicamentos han sido entre el 22 y 28 septiembre, con 644.444 cajas, y la del 03 al 09 noviembre, cuando se han despachado 637.533 cajas.

En analgésicos generales sin receta el crecimiento nacional ha sido de 939.381 cajas a 1.042.187 (+11%). Andalucía y Cataluña, son líderes absolutos en la compra de este tipo de medicamentos. En Andalucía se ha pasado de 184.435 a 195.305 (+6%) cajas y en Cataluña, de 171.146 a 195.241 (+14%). Las semanas clave en la venta de estos fármacos han sido dos: la del 22 al 28 septiembre (1.084.422 cajas) y la del 03 al 09 noviembre: 1.083.422 cajas.

Aumento en Cataluña

La gripe sigue en aumento en toda España. En Cataluña, la última semana ha dado un salto notable hasta alcanzar una tasa de 137 casos por cada 100.000 habitantes, situando al país en un nivel epidémico moderado. El virus empezó a circular con más intensidad a partir de la semana 45, cuando se superó el umbral epidémico con 45 casos por 100.000 habitantes, y desde entonces la actividad gripal no ha dejado de crecer.

El incremento más acusado se ha producido entre las semanas 47 y 48, especialmente entre niños y adolescentes, que presentan las tasas más altas (267 y 343 casos por 100.000 habitantes en los grupos de 0-4 y 5-14 años.

La gripe se adelanta

Eduardo Ramírez, farmacéutico del área de Divulgación Científica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, admite que este año la gripe se ha adelantado unas cuatro semanas. "Hay un número de casos mucho más alto que hace un año a estas alturas y lo vemos en las farmacias", señala. El papel de los farmacéuticos, dice, es trasladar las medidas de prevención, desde las de higiene, como el lavado de manos, hasta el uso de mascarillas en el caso de ser sintomático. Y, por supuesto, la vacunación en grupos de riesgo.

Este miércoles, la Comisión de Salud Pública, compuesta por representantes de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y de las consejerías de salud de todas las comunidades y ciudades autónomas, ha aprobado el 'Documento Marco de Recomendaciones para el control de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), incluida la gripe que empuja con fuerza en España.

El texto, señala Sanidad, parte de la experiencia acumulada durante la pandemia de covid-19 y refuerza la vigilancia integrada puesta en marcha tras ella, en línea con las directrices del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).