Sanidad pública
Dimite el CEO de Ribera tras la filtración de audios que piden aumentar las listas de espera en un hospital de Madrid
EFE
El consejero delegado (CEO) del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, ha dimitido de su cargo de gestor del Hospital de Torrejón de Ardoz tras la publicación de unos audios en los que pedía aumentar las listas de espera de este hospital público de gestión privada para incrementar los beneficios de la empresa.
Ribera ha señalado en un comunicado que esta desvinculación de Gallart de las responsabilidades sobre la gestión del hospital torrejonero se produce "para garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al Grupo".
Asimismo, han informado de que están realizando una auditoría "en profundidad para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional, ni de la ley".
Tras la publicación de los audios de Gallart, la izquierda madrileña y estatal, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Sanidad, Mónica García, a la cabeza, han criticado el modelo de sanidad impulsado por el PP y que mantiene el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en algunos hospitales de la capital.
El grupo Ribera, por su parte, ha subrayado que "mantiene su compromiso con el sistema sanitario público para seguir ofreciendo al paciente la mejor atención posible".
- Las Palmas de Gran Canaria expropia otra casa más en Guanarteme para el paseo peatonal sobre La Ballena
- La consejera de Turismo de Canarias, Jéssica de León, recibe ataques con piedras
- Tejeda estrena 'La Pelusa', una casa rural que combina tradición y tranquilidad frente al Roque Nublo
- El incendio de varios camiones de Telde se originó en un cuarto con baterías
- Los Número 1 de Cadena 100 brillan en el Pérez Galdós en una noche marcada por lo mejor de la música española
- Una marcha que duele: el Gran Canaria SUM Festival se va de Las Palmas de Gran Canaria
- Estos son los barrios de Las Palmas de Gran Canaria donde se instalará el punto de acopio de trastos y escombros en diciembre
- Kenneth V. V., el joven violador de Lomo Blanco que pretendía ser un agente FIFA