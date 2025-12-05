Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Terremoto en Málaga

La Junta de Andalucía activa la preemergencia sísmica tras el terremoto de magnitud 4.9 en Málaga

Aunque no se han registrado daños personales ni materiales, el temblor se ha dejado notar en 140 localidades andaluzas

El terremoto se ha dejado sentir en 140 localidades andaluzas.

El terremoto se ha dejado sentir en 140 localidades andaluzas. / L. O.

Chaima Laghrissi

Málaga

La Junta de Andalucía ha activado la fase de preemergencia del Plan Ante el Riesgo Sísmico, tras el terremoto registrado este viernes en Málaga. El seísmo, de magnitud 4.9, tuvo su epicentro en Fuengirola, a las 10:38 horas, y fue perceptible en varias localidades cercanas, incluyendo municipios de Málaga, Sevilla y Córdoba.

Aunque el terremoto ha sido ampliamente sentido, las autoridades han confirmado que no se han registrado daños materiales ni personales. Sin embargo, ante la posibilidad de réplicas o nuevos temblores, el Consejero de Interior de la Junta de Andalucía ha activado esta fase preventiva para garantizar la seguridad de los ciudadanos y mantener un control más estrecho sobre la situación.

Terremoto sentido en muchos municipios andaluces

Desde las primeras horas tras el temblor, los servicios de emergencia han recibido avisos de los municipios afectados, pero por el momento, la situación se mantiene bajo control sin incidencias graves. Las autoridades continúan monitorizando la actividad sísmica para evaluar cualquier posible evolución del fenómeno.

La fase de preemergencia implica una mayor coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad y emergencia, así como la recomendación a la población de seguir las pautas de seguridad en caso de nuevos movimientos sísmicos.

Se recomienda a los residentes de la zona mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de la Junta de Andalucía para minimizar los riesgos en caso de réplicas.

Dj Nano, Carlos Jean, Les Castizos, Óscar Martínez y Mickey Pavón animarán las noches de Madrid On Ice

¿Cómo puedes disfrutar de la Navidad durante el puente de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria?

El cuerpo del niño de 4 años asesinado en Almería muestra indicios de violencia física y sexual

Avanzan las obras de los viaductos de La Palma y El Risco para completar la nueva carretera entre Agaete y La Aldea

El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: si trabajas en el puente en Canarias, cobrarás más

RTVC inicia su programación navideña con un especial de '1 Hora Menos' desde Arrecife

UD Las Palmas - CD Mirandés: a qué hora se juega y dónde ver el partido
