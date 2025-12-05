Cataluña solo dispone de un gran laboratorio donde se trabaja con virus peste porcina y está situado al lado de Collserola

El Ministerio de Agricultura afirma que se está estudiando si el brote de peste porcina africana que ha contagiado a varios jabalíes en Collserola ha podido originarse tras la fuga de material biológico de un laboratorio. Todos los ojos apuntan ahora a las instalaciones del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA), un laboratorio de referencia en salud animal ubicado en el Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, muy cerca de la zona cero de las infecciones. Se trata del único centro de investigación en Catalunya con laboratorios de nivel de bioseguridad 3, uno de los más altos que existen, donde se trabaja con varias "muestras vivas" de virus y hasta con distintas mutaciones del patógeno.

Los análisis realizados hasta el momento sugieren que el virus que se está extendiendo entre los jabalíes de Collserola tiene una genética distinta al de los otros casos de peste porcina que se han detectado en Europa. En el resto de animales infectados hasta ahora en la Unión Europea, los virus detectados pertenecen a los grupos genéticos 2 al 28. Pero el virus encontrado en Barcelona pertenece al grupo genético 29, que se trata de una variante nueva y que, según afirman los especialistas, se parece mucho a un virus más antiguo, del grupo 1, que apareció en Georgia en el año 2007. Y es por eso que, tal y como argumenta el Ministerio, se está estudiando si el brote de peste porcina de Barcelona ha podido ser fruto de una fuga de un laboratorio.

Entrada del Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA). / Enric Fontcuberta / EFE

En Catalunya, son muy pocos los laboratorios que están autorizados a trabajar con virus activos. Sobre todo porque, según reza la normativa internacional, para manipular patógenos reales y agentes biológicos potencialmente infecciosos se necesitan unas instalaciones de bioseguridad muy elevadas con equipamientos de seguridad avanzadas, instalaciones aisladas y prácticas de seguridad muy estrictas. El Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) es el único centro catalán que dispone de laboratorios homologados con unidades de bioseguridad de nivel 3 (BSL-3)y que, además, tiene líneas de trabajo activas con virus de la peste porcina. Según informa la misma entidad en su página web, el centro dispone de una unidad de biocontención de 4.500 m2, seis laboratorios de nivel de bioseguridad 3 y hasta 12 boxes experimentales independientes aptos para alojar animales.

El centro, situado en el extremo norte del Campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), es uno de los centros europeos con mayor trayectoria científica en el estudio de la peste porcina africana y uno de los referentes mundiales en la investigación de este patógeno. Hace ya más de veinte años que en sus instalaciones se trabaja para entender desde la estructura del virus hasta sus efectos en animales, por lo que sus científicos trabajan tanto con muestras virales activas como con ejemplares de cerdos infectados. También hay líneas de estudio específicas sobre vacunas experimentales y otras estrategias de profilaxis para frenar la transmisión de este virus en los animales. Durante la pandemia, estas instalaciones acogieron los primeros estudios con muestras del coronavirus responsable del covid-19 y fueron clave para el desarrollo de varias investigaciones relacionadas con este virus.

Hace ya días que ha empezado a correr el rumor sobre la posible fuga de un virus de los laboratorios del IRTA-CReSA. Sobre esta cuestión se pronunció el miércoles el investigador Joaquim Segalés, uno de los principales especialistas de este centro, quien afirmó que "no hay ninguna evidencia de que un fallo en los protocolos de seguridad explique el escape del virus de la peste porcina del centro". En declaraciones a RAC1, el científico afirmó que en los laboratorios del centro barcelonés se siguen "protocolos de seguridad muy estrictos", incluso más de lo que dicta la normativa, para evitar eventuales fugas de patógenos y que por el momento no disponen de ningún indicio de que se hayan podido producir fallos.