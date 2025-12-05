Cuando tu 'casero' te ayuda como si fuera un trabajador social: nace el primer operador integral de vivienda protegida y asequible

"Nuestro objetivo es conocer a las familias, gracias al trabajo de los trabajadores sociales, tener informes sociolaborales de ellos, conocer su estado económico inicial antes de entrar al piso, si pueden tener algún problema para pagar la renta saber cuál es, ayudarles a encontrar trabajo si lo necesitan o acceder a ayudas; en definitiva, hacer un acompañamiento sociolaboral". Paco Campos es CEO de Emerald Impact, el primer operador en España de lucro limitado especializado en la gestión integral de vivienda social y asequible.

"Nuestro objetivo es hacer una gestión inmosocial, que ponga a las familias en el eje. Tenemos un enfoque de triple impacto: inmobiliario, social y medioambiental", asegura Campos sobre el innovador proyecto impulsado por Ingeus y We Rent, referentes ya, respectivamente, en acompañamiento sociolaboral durante más de 25 años en los que ha ayudado a más de 40.000 familias y en gestión de carteras en alquiler.

La idea de este proyecto, que nace una "profunda sensibilidad social", es lograr "soluciones duraderas y transformadoras" en un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos estructurales en España.

Actualmente, solo el 1,5 % del parque de viviendas es público y la inversión estatal en vivienda apenas representa el 0,15 % del PIB, muy por debajo de sectores como la sanidad (7,8 %) o la educación (4,9 %). Además, la necesidad de vivienda social y asequible se sitúa en 1,8 millones para los próximos 10 años, según el informe VISO -'think tank' de expertos sociales e inmobiliarios- de enero de 2025.

Cercanía con las familias

La compañía ofrecerá sus servicios a administraciones públicas, entidades financieras, fondos de impacto y organizaciones sin ánimo de lucro para gestionar parques de vivienda y promover la transformación social de las comunidades desde otro enfoque: el de la cercanía con las familias, lo que revierte tanto en los propietarios de los pisos como en los propios inquilinos.

Y es que el seguimiento continuado de su evolución socioeconómica permite detectar y anticipar situaciones de vulnerabilidad, activar medidas de apoyo y garantizar la asequibilidad y estabilidad residencial. Así, el inquilino tiene ayuda para todo tipo de cuestiones, como si tuviera un gestor privado y la propiedad patrimonial tiene información veraz y a tiempo real del inquilino.

"La forma más rentable de que funcione un cartera de vivienda asequible es que a través de una sensibilidad social se llegue a una rentabilidad social, inmobiliaria y ambiental", señala el CEO de Emerald Impact, que además ofrece su servicio para que las casas tengan los suministros más económicos y que provengan de la "energía verde".

Con la gestión personalizada de Emerald Impact, se garantiza que cuando la situación de una familia cambie esta pueda pasar a acceder a una vivienda en el mercado libre -la empresa les ayuda a encontrar un nuevo hogar-, y dejar la suya para una familia que la necesite. "Se les ayuda a hacer una transición", aprecia Campos.

“La gestión del acceso a la vivienda debe ir más allá del espacio físico. Debe incorporar acompañamiento social, educativo, laboral y sanitario para mejorar realmente las condiciones de vida de las familias. Por eso planteamos una gestión integral del parque de vivienda social y asequible, capaz de generar bienestar y oportunidades de progreso”, añade Gregorio Cascante, presidente de Emerald Impact, que planea actuar en toda España, aunque tiene su epicentro en Madrid, Barcelona y Valencia, y espera tener ya en 2027 la gestión de más de 5.000 viviendas.