Un terremoto de magnitud 4.9 sacude Málaga

Un terremoto de magnitud 4.9 ha sacudido la provincia de Málaga esta mañana, con el epicentro localizado en Fuengirola. El temblor se registró a las 10:38 horas, a una profundidad de 77 kilómetros, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Inicialmente, se pensó que era de magnitud 4.2, pero la revisión del IGN elevó a 4.9 la intensidad del seísmo.

Este seísmo es el tercer terremoto más potente registrado en lo que va de año en la región que abarca España, Portugal y el norte de Marruecos. Además, se trata del segundo terremoto de la semana, ya que el primero ocurrió el 1 de diciembre con una magnitud de 3.2, cuyo epicentro fue en la localidad malagueña de Estepona.

¿Dónde se ha sentido?

El temblor se dejó sentir hasta en 140 localidades de la provincia de Málaga y del entorno. Donde más se ha notado, además de en Fuengirola, ha sido en Málaga capital, Benalmádena, Alhaurín de la Torre, Algarrobo, Torrox, Nerja y Rincón de la Victoria, entre otros municipios cercanos. Además, se han reportado temblores en amplias zonas de la provincia de Sevilla (como Estepa, Alcalá del Río o Alcolea del Río), Granada (en la capital, en Motril, Almuñécar y Albuñol) o Córdoba (capital, Medina de Azahara o Doña Manuela). Por el momento, no se han reportado incidencias importantes ni daños materiales en la zona. Las autoridades locales se encuentran en alerta, pero se ha confirmado que, hasta ahora, no ha habido heridos ni grandes afectaciones en la región.

Atentos a réplicas

Este tipo de seísmo, aunque perceptible, no suele generar grandes consecuencias, aunque se recomienda estar atentos a cualquier posible réplica. Los residentes de la zona y los turistas han sido instados a seguir las indicaciones de los servicios de emergencia en caso de que surjan nuevas alertas.

El fenómeno ha sido sentido en varias localidades cercanas a Fuengirola, pero no se espera que cause mayores alteraciones en el normal funcionamiento de la región.

Desalojo de un edificio

Sólo se ha reportado el desalojo de las oficinas del Servicio de Atención a Menores de la Junta de Andalucía, en la calle Tomás Heredia. Este desalojo se ha activado al sentirse el temblor, sin más consecuencias que la reunión de todos los trabajadores en el punto de encuentro convenido en el Plan de Evacuación y esperando a volver a los puestos de trabajo.