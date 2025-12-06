La Guardia Civil empieza a revisar los maleteros canarios: multas entre 200 y 800 euros
Los agentes intensifican los controles en carretera para comprobar que los conductores llevan los elementos obligatorios
La Guardia Civil pretende concienciar a los conductores a través de una nueva campaña de inspecciones en la carretera centradas en la revisión de los maleteros de los vehículos. El objetivo es garantizar la seguridad vial y comprobar que todos los conductores españoles lleven los elementos exigidos en la normativa.
Esto es lo que buscan los agentes en los maleteros
Durante los controles, la Guardia Civil verifica el contenido que los conductores llevan en el maletero, y así comprobar si llevan los elementos obligatorios o recomendados:
- Señal V-16 o triángulo de emergencia: esta luz será un requisito imprescindible en todos los coches a partir de 2026, con el objetivo de mejorar la visibilidad en caso de avería o accidente. Hasta entonces, los conductores pueden seguir llevando el triángulo de emergencias.
- Chaleco reflectante: el conductor debe hacer siempre uso cuando salga del vehículo en la carretera.
No llevar una rueda de recambio o un kit antipinchazos, o tener neumáticos en mal estado, pueden suponer multas entre 200 y 800 euros, dependiendo el caso.
Atención al estado de los neumáticos
En estos casos, las multas oscilan entre 90 y 200 euros, pudiendo aumentar en función de las ruedas dañadas.
- Neumáticos no homologados: circular con neumáticos de competición por una vía convencional puede suponer una multa entre 90 y 120 euros por rueda
- Neumáticos diferentes en el mismo eje: una infracción que supone una multa de 150 euros por rueda.
- Neumáticos muy desgastados: el dibujo debe tener como mínimo una profundidad de 1,6 mm, cada rueda que este por debajo puede derivar en una multa de hasta 200 euros porque se considera una infracción grave.
- Neumáticos en mal estado: vigilar que no tengan grietas ni bultos, ya en el caso de accidente pueden verse implicados más vehículos por culpa de un mal cuidado. Esta infracción también se considera grave y supone sanciones de 200 euros.
Sin embargo, ni el Código de Circulación ni la DGT contemplan sanciones por no llevar la presión adecuada en los neumáticos.
Aun así, los expertos aconsejan revisar la presión, especialmente cuando se vayan a realizar viajes largos. Una presión baja puede causar desgaste del neumático, aumentar el consumo de combustible, elevar el riesgo de pinchazo y reducir la eficacia de frenado, poniendo en peligro la seguridad del conductor y del resto de usuarios de la vía.
Qué debes llevar siempre en el coche
Aunque muchos conductores lo desconocen, la normativa exige que todos los vehículos estén preparados para responder antes una emergencia. Por ello, se recomienda revisar que todo esté en orden:
- Una rueda de repuesto o un kit de reparación.
- Chaleco reflectante
- Sistema de señalización V-16 o triángulos de emergencia.
- Herramientas básicas para el cambio de neumático.
No llevar alguno de estos elementos o tenerlos en mal estado puede implicar multas de hasta 200 euros, además de la inmovilización del vehículo
El objetivo de esta campaña no es multar a los conductores, sino prevenir incidentes y mejorar la seguridad en los desplazamientos.
