"Encima se atreven a poner `spanish´ aquí": así ha sido la reacción de una canaria al probar unas aceitunas en Reino Unido

Los programas Erasmus o las experiencias laborales en otros países son un gran paso para quienes buscan emanciparse y vivir nuevas experiencias, especialmente los jóvenes que se marchan con el objetivo de aprender nuevos idiomas y conocer otras culturas.

No obstante, uno de los principales retos al salir de España es adaptarse a la gastronomía. España está considerada uno de los países con mejor gastronomía de Europa y del mundo, gracias a la fusión de sabores que ha dado forma a su identidad gastronómica. Además, cada región destaca por sus especialidades únicas, donde reinan los productos locales y las recetas tradicionales.

Nada como el sabor auténtico

La tiktoker canaria Paula Ruiz quiso recordar su tierra y comprarse un producto español en Reino Unido. Cuando se piensa en un aperitivo, las aceitunas son un clásico que nunca falla, ya sean verdes, negras, rellenas o aliñadas. De ellas, también se obtiene el aceite de oliva un ingrediente, uno de los ingredientes esenciales de la dieta mediterránea.

"Juro solemnemente que jamás vuelvo a comprar aceitunas en Reino Unido", aseguró la canaria. Ruiz ha explicado que compró un tarro de aceitunas que se anunciaban como "españolas", pero al probarlas afirmó que "esto de spanish poco".

Identidad

Cuando viajas al extranjero, encuentras muchos productos que intentas imitar a los autóctonos, pero nada más lejos de la realidad. Así lo asegura Paula Ruiz en su video "de español no tiene nada".

Los productos nacionales destacan por su frescura, calidad y cercanía, algo que fuera de nuestras fronteras resulta difícil replicar. No se trata solo de los ingredientes, sino también del clima, la tradición y la forma de elaborarlos.

Aunque se intente imitar, el sabor de la tierra y de las tradiciones es algo que no se puede exportar.