El Negrín activa un programa de voluntariado para ayudar a pacientes

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín quiere implantar un programa de voluntariado dirigido a los pacientes en situación de soledad que permanecen ingresados por patologías. El objetivo es ofrecerles acompañamiento para que puedan realizar las actividades que tienen pautadas para favorecer su recuperación, ya que muchas veces no pueden llevarlas a cabo por falta de apoyo. La previsión es que la iniciativa comience a pilotar entre marzo y abril de 2026.

«Mi profesión me permite detectar la soledad de los pacientes. Queremos empezar por un grupo complejo en el que la parte social y la sanitaria se entremezclan», detalla Nereida Naranjo, trabajadora social del servicio de Urgencias, Consultas Externas y la Unidad de Medicina Intensiva (UMI), que asume la responsabilidad de ejecutar este proyecto. Y es que, muchas veces, los enfermos deben realizar ejercicios tan simples como caminar para poder recuperarse, pero el personal no siempre puede acompañarlos. Se estima que inicialmente puedan beneficiarse del programa entre 20 y 25 personas.

La propuesta ha sido impulsada por la Comisión de Humanización, de la que también forma parte Naranjo. Tal y como explica, para poder ponerla en marcha, el hospital trabaja en un convenio con el Servicio Canario de la Salud (SCS) y la Sociedad de San Vicente de Paúl. El propósito es que la iniciativa se extrapole al resto de hospitales canarios. «Será en el Negrín donde dé los primeros pasos. Vamos a comenzar con unos cuatro o cinco voluntarios que aportará la asociación y, a partir de entonces, valoraremos su funcionamiento e integración», anota la profesional.

Líneas de trabajo

Ahora bien, el proyecto es aún más ambicioso, pues contempla otras dos líneas de actuación. Una de ellas se centra en un voluntariado más específico, que incluirá, además del acompañamiento que ya ofrece el hospital, la participación de personas que sean capaces de ayudar a otras a afrontar un diagnóstico delicado. «Pueden ser voluntarios que hayan pasado por una situación similar, o bien, familiares que hayan estado muy presentes en ese camino», comenta la trabajadora social.

La tercera línea presta atención a las personas que viven solas y tienen que acudir al hospital de manera ambulatoria. Pero, ¿cómo se desarrollará? La intención es que los casos sean identificados en Atención Primaria para poder organizar un acompañamiento. De este modo, cuando la persona vaya a la cita, habrá un voluntario esperándola en la puerta del recinto.

«Hay que tener en cuenta que muchos pacientes mayores se desorientan, se pierden o no entienden lo que les dice el médico. Lo ideal es que el voluntario tome las anotaciones que considere necesarias y se las entregue al paciente. Así, la información podrá llegar correctamente al centro de salud para poder hacer el seguimiento desde el domicilio», indica Naranjo.

La Comisión de Humanización del Hospital Doctor Negrín nació en septiembre de 2024 con el fin de impulsar iniciativas que mejoren el bienestar de los profesionales y los pacientes. La acción va de la mano de la Estrategia de Atención Sanitaria Centrada en la Persona. Según cuenta el doctor Gorka Arcarazo, presidente de esta comisión y subdirector de Calidad, Ciencia e Investigación, lo que el grupo hizo hasta el primer semestre del año fue analizar los cinco ejes que componen esta estrategia para poder adaptarlos al hospital. Asimismo, desde junio, el equipo se ha preocupado por desarrollar proyectos como la Semana del Bienestar del Personal, la unidad de Experiencia de Paciente (Uexpa), el taller del Bientratar y el citado programa de voluntariado.

Semana del Bienestar

El primero se llevó a cabo entre el 17 y el 23 de noviembre. La idea fue adoptada en el marco del Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, y permitió transformar las salas de docencia en espacios centrados en fomentar el autocuidado del personal. «Estamos muy satisfechos con los resultados, pero esperamos que el año que viene aumente la participación», valora Mónica Rodríguez, enfermera de la unidad de Calidad y Secretaria de la Comisión de Humanización.

La semana incluyó un torneo de pádel y talleres de defensa personal, yoga y musicoterapia, entre otras propuestas. Todas las actividades fueron impartidas, de forma voluntaria, por grupos externos o trabajadores del hospital. El cierre lo puso una excursión guiada a la Finca de Osorio, que fue financiada por la Dirección Gerencia del centro. «Queremos que esta actividad se consolide y que podamos celebrarla una vez al año», anuncia Gorka Arcarazo.

La Uexpa, en cambio, comenzó a dar los primeros pasos en junio y ha arrancado una fase piloto con 14 personas que padecen cáncer de pulmón. A través de ella, un equipo compuesto por ocho profesionales de distintas disciplinas organiza talleres y reuniones con los pacientes para compartir experiencias que permitirán optimizar la asistencia que se les ofrece. De hecho, en enero se realizará un informe en el que se recogerán las mejoras que se pretenden llevar a cabo.

Por su parte, el taller del Bientratar fue impartido en dos sesiones: una en octubre y otra en noviembre. En ellas participaron 85 profesionales. «Lo que se ha intentado es fortalecer el liderazgo formal y no formal de los equipos, mejorar la cohesión de los grupos de trabajo y desarrollar habilidades de comunicación para conectar mejor con los pacientes», aclara Mónica Rodríguez.

La Comisión de Humanización del centro hospitalario está constituida por 17 profesionales, entre los que figuran médicos, enfermeras, celadores, trabajadores sociales, fisioterapeutas, ingenieros y personal de hostelería. El grupo celebra una reunión cada mes para evaluar las propuestas que se ejecutan y establecer nuevos retos.

«Desde el servicio de Hostelería, nos encargamos de la limpieza del hospital y de surtir los servicios de Lencería y Cocina. Nuestra principal misión es darle al espacio sanitario una mayor seguridad y confort, por lo que es muy importante tener presente el enfoque humano», apostilla Noemí Padilla, jefa de sección de este servicio e integrante de la Comisión.

El equipo volverá a reunirse el 22 de diciembre para valorar la puesta en marcha de nuevos proyectos. «Uno de los objetivos futuros es incluir a pacientes dentro de la comisión para que puedan aportar sus experiencias, manifestar sus necesidades y exponer su visión», desvela el doctor Arcarazo, que espera que el próximo año pueda hacerse realidad este propósito.