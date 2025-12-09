El 18% de los médicos secunda la huelga nacional en Canarias

El 18,53% de los médicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) secundó este martes la primera jornada de huelga nacional. Así lo comunicó la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Con base en las cifras que maneja el departamento del Ejecutivo canario, de los 7.046 efectivos convocados al paro, estaban afectados por esta convocatoria 3.783, pues el resto del personal se encontraba de vacaciones, en situación de incapacidad temporal, o bien, cumpliendo con los servicios mínimos exigidos. En total, 701 facultativos respaldaron la movilización.

Por áreas de salud, en Gran Canaria secundaron la huelga 353 de los 1.404 profesionales llamados al paro, lo que supone un 25,14%. En Tenerife, en cambio, lo hicieron 322 de 2.015, un 15,98%, si bien en Lanzarote se sumaron 31 de los 121 afectados, es decir, un 25,62%. Asimismo, en Fuerteventura respondieron al llamamiento 17 sobre un cómputo de 276 -un 6,16%-; en La Palma seis de 124 -un 4,84%-; en La Gomera uno de 46, -un 2,17%-; y en El Hierro, un médico de los seis incluidos en la convocatoria, lo que representa un 16,67%. La jornada de mañana contó con 1.258 efectivos en servicios mínimos y transcurrió sin incidencias destacables.

En la capital grancanaria, la concentración tuvo lugar a las puertas del área de Consultas Externas del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Allí, al grito de consignas como "no es vocación, es explotación", "sin médicos no hay sanidad" u "hora cotizada, hora trabajada", cientos de profesionales reivindicaron la necesidad de contar con un estatuto propio. "Esta huelga responde al hartazgo del colectivo ante sus condiciones laborales, contractuales y retributivas", manifestó Eric Álvarez, presidente del Sindicato Médico Canario (CESM Canarias).

Plantillas insuficientes

Tal y como señaló el facultativo, aunque España cuenta con una de las tasas de formación de médicos más altas de Europa, las plantillas del Sistema Nacional de Salud (SNS) son insuficientes y no pueden atender de forma adecuada a una población que envejece y que ha experimentado un crecimiento notable. Por ello, defendió la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los médicos para evitar la marcha de profesionales. "Todo esto pasa por modificar el reglamento que nos regula, que es el Estatuto Marco. Reclamamos un estatuto propio que nos permita negociar directamente con el Ministerio y las administraciones regionales", insistió.

Uno de los puntos que ha desencadenado el conflicto está relacionado con la duración de las guardias. Según el último borrador del documento, que fue actualizado la semana pasada, estas se reducirían de 24 a 17 horas. Además, las jornadas de descanso previas o posteriores a esas 17 horas no se trabajarán ni se compensarán. Ahora bien, el colectivo considera que este aspecto sigue sin quedar definido con claridad. "En realidad, esta medida no dice nada, porque en la práctica las 17 horas acaban convirtiéndose en 24. Si un profesional trabaja de 8:00 a 15:00 en su turno ordinario y se tiene que quedar hasta las 9:00 horas, sigue haciendo un turno de 24 horas, aunque parte de ese tiempo no se considere horas de guardia. Es necesario concretar con precisión cómo se aplicará la medida", anotó Álvarez, que además recordó que la retribución de las horas complementarias es inferior a la de las horas ordinarias y que este tiempo de trabajo no computa de cara a la jubilación.

Otro de los asuntos que ha desatado polémica es la clasificación de los grupos profesionales. Los médicos insisten en que deben contar con una categoría profesional diferenciada, pero el Ministerio mantiene su postura de no hacer esta distinción. Asimismo, otra de las inquietudes del gremio en Canarias es el traslado abierto y permanente. "Lo que queremos es que las personas que tengan una plaza asignada tengan la posibilidad de trasladar la vacante a otra isla cuando se generen otras nuevas. En realidad, sería como una especie de permuta", detalló el presidente de CESM Canarias.