Un libro recorre el papel histórico de la farmacia en la vida social de la provincia

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas presentó esta mañana Farmacia y sociedad, obra coordinada por el cronista Juan José Laforet que recorre la presencia de la botica en la vida pública desde el siglo XVI y se publica con motivo del centenario de la corporación.

El acto, celebrado en la sede colegial, subrayó el papel de la farmacia como espacio de referencia social y sanitaria a lo largo de los siglos. Loreto Gómez, presidenta del Colegio, recordó que la profesión ha acompañado los grandes cambios sociales y sanitarios del último siglo, desde las epidemias de principios del XX hasta la pandemia de la COVID, manteniéndose como el punto de atención más cercano para la población insular.

Laforet explicó que el libro reúne dos años de trabajo documental e incorpora voces de dentro y fuera de la profesión para reflejar cómo la farmacia fue también un lugar de interacción social y generación de opinión pública, desde las antiguas reboticas hasta los establecimientos modernos.

Loreto Gómez y Juan José Laforet en la presentación de 'Farmacia y sociedad'. / LP/DLP

Centenario del Colegio

El cronista trazó un recorrido por las primeras boticas, su papel en la vida urbana y su vinculación con los procesos de modernización de la capital y la provincia.

La presentación se enmarca en el programa del centenario del Colegio, que incluye actividades divulgativas, una nueva web y una app para colegiados, así como un cupón de la ONCE dedicado a la efeméride el próximo 29 de diciembre.