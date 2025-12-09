Los médicos canarios se suman a la huelga por el Estatuto Marco

Los médicos canarios se suman desde hoy a los cuatro días de huelga nacional convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) en protesta contra el borrador de Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco del Personal Estatutario del Sistema Nacional de Salud (SNS) del Gobierno central, por «profundizar desigualdades, desproteger derechos laborales de los facultativos e ignorar las peculiaridades del colectivo médico».

El Sindicato Médico Canario mostró ayer en un comunicado su «rechazo unánime» a la contraoferta del borrador presentada el viernes por el Ministerio de Sanidad, en la que se garantizaba una reducción de las guardias 24 horas, que pasaban a ser de 17 horas, así como fijar el límite de la jornada semanal en 45 horas máximo. Sanidad añadía como otras modificaciones OPEs obligatorias cada dos años acompañadas de herramientas para el control de la temporalidad y límites a los nombramientos de interinidad.

«CESM Canarias reconoce que el Ministerio ha mostrado cierta aproximación a las reivindicaciones planteadas», firman en una nota de prensa. Sin embargo, sostienen que las reivindicaciones propias de Canarias «son irrenunciables», y reclaman una equiparación de la carrera profesional a la media de las tres mejores comunidades autónomas de España para todas las categorías del SCS, un traslado abierto y permanente que esté operativo a partir de enero de 2026 y una mejora salarial en las horas de guardia.

Las movilizaciones se extenderán hasta este viernes 12 de diciembre y, a juicio del colectivo sindical, el documento no reflejaría «ni la responsabilidad, ni la preparación que exige la profesión y comprometería la capacidad del SNS para atraer y retener el talento» de los profesionales de la Medicina, según puntualizó el Colegio Oficial de Médicos tinerfeños.

Concentraciones

Las movilizaciones de los médicos de Gran Canaria comenzarán hoy de 11.00 a 11.30 horas, frente a la entrada principal del Hospital Doctor Negrín, frente a consultas externas. Mientras, el jueves 11 de diciembre tendrá lugar a las puertas de la Delegación del Gobierno, en la plaza de La Feria, de 11.00 a 12.00 horas.

En total, están convocados 170.000 médicos de toda España, 40.000 residentes y 44.000 estudiantes de medicina. A nivel autonómico, están llamados a la huelga 6.000 médicos, 1.500 residentes de medicina, farmacia, psicología, biología y física y 1.680 estudiantes de medicina.

Por su parte, desde el Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife han llamado a la movilización de todos sus colegiados para participar en la convocatoria de huelga, así como en las concentraciones previstas, hoy martes de 11.00 a 11.30, en la entrada principal del HUC, y el día 11, de 11.00 a 12.00 horas, en Subdelegación del Gobierno en la capital tinerfeña, en hospitales y demás centros sanitarios.

Según declaraciones a Europa Press, en Canarias, esta situación se vería «agravada» ante la falta «acuciante» de profesionales por la falta de estabilización, condiciones laborales y retributivas. «Esta situación fomenta que nuestros especialistas se vean obligados a migrar a otras comunidades y países que sí valoran su preparación y dedicación», añaden los sindicatos.

Por su parte, el Sindicato Médico Canario ha reconocido en una nota que el Ministerio «ha mostrado» una cierta aproximación» a las reivindicaciones planteadas; sin embargo, las propuestas actuales «siguen siendo totalmente insuficientes» para dar respuesta a las necesidades «reales» del colectivo en todo el país.

Así, solicitan la equiparación de la carrera profesional a la media de las tres mejores comunidades autónomas de España para todas las categorías del SCS, un traslado «abierto y permanente», y operativo a partir de enero de 2026, así como la mejora salarial de las horas de guardia para residentes y especialistas.