La SEPC-ANPIR denuncia la contratación de psicólogos no especialistas en el Servicio Canario de Salud

La Sociedad Española de Psicología Clínica (SEPC-ANPIR) ha denunciado públicamente la decisión del Servicio Canario de Salud (SCS) de iniciar la contratación de al menos diez psicólogos sin la titulación oficial requerida para trabajar en la atención a menores con problemas de salud mental en Gran Canaria. Según la organización, se trataría de profesionales no especialistas que pasarían a formar parte de la red de Salud Mental Infanto-Juvenil del sistema público, lo que supondría una vulneración de la legislación vigente y un grave riesgo para la calidad asistencial.

La medida afectaría a recursos clave como el Hospital Materno Infantil, el Hospital de Día de Gran Canaria y las unidades de salud mental específicas para niños y adolescentes. La SEPC-ANPIR advierte que esta contratación incumple lo estipulado en la Ley 16/2003 y la Ley 44/2003, que establecen que la atención psicológica sanitaria en el Sistema Nacional de Salud debe ser ejercida exclusivamente por profesionales con el título de Psicólogo/a Especialista en Psicología Clínica, obtenido tras superar el programa PIR, equivalente al MIR en Medicina.

Riesgos asistenciales y formativos

Desde la sociedad científica señalan que esta decisión del SCS pone en peligro la atención de menores con trastornos complejos, como trastornos del espectro autista (TEA), trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), depresiones infantiles, conductas suicidas, trastornos psicóticos o de la conducta alimentaria, al quedar en manos de profesionales sin la formación ni supervisión clínica necesarias.

Además, la medida afecta negativamente a la formación de nuevos especialistas PIR, ya que estos necesitan supervisión clínica por parte de profesionales cualificados para garantizar la calidad del proceso formativo.

Rechazo interno y reclamaciones

El pasado 26 de septiembre, antes de que la medida se materializara, 145 profesionales del propio Servicio Canario de Salud presentaron una reclamación colectiva en la que manifestaban su rechazo a la posibilidad de contratar personal no cualificado para atender a menores.

La SEPC-ANPIR insiste en que esta decisión responde a una deficiente planificación estructural del sistema, no a una falta real de especialistas. Actualmente, Canarias oferta solo seis plazas PIR al año en Gran Canaria, una cifra insuficiente que no responde a las necesidades del territorio.

Reclamaciones al SCS

La sociedad insta al Servicio Canario de la Salud a adoptar soluciones estructurales que respeten la ley y garanticen una atención especializada, segura y digna a la población infanto-juvenil. Entre sus demandas, destacan el aumento de plazas PIR, mejora en la gestión de recursos humanos, y condiciones laborales adecuadas que eviten la fuga de profesionales.

Esta medida representa un riesgo asistencial inaceptable y una deriva extremadamente grave en la protección de los más vulnerables, concluyen desde la SEPC-ANPIR.