¡Barbería Kreccy Pel llega con fuerza a Las Palmas de Gran Canaria!

Barbería Kreccy Pel, reconocida por su maestría, atención al detalle y trato cercano, abre sus puertas en Calle León y Castillo, 23, Las Palmas de Gran Canaria, invitando a todos los amantes del buen corte a vivir algo más que un simple arreglo personal: una transformación con sello de autor.

En Kreccy Pel no se trata de rapidez, se trata de perfección. Cada estilo recibe el tiempo y la dedicación que merece, aplicando técnicas precisas que realzan la personalidad de cada cliente. Aquí no se improvisa: se cincela, se moldea y se termina con excelencia.

🗣️ Como bien nos comparte el propio equipo:

“Trabajamos todos los estilos aplicando el tiempo que se merece al igual que sus detalles para una perfecta terminación y con la experiencia que nos avala. No se arrepentirá. Los esperamos.”

🎯 Ya sea que busques un corte clásico y elegante, un diseño moderno y atrevido, una barba perfectamente perfilada o un afeitado de lujo, Kreccy Pel Las Palmas es tu nuevo destino de confianza. La combinación de formación especializada, pasión por el oficio y ambiente acogedor crea una experiencia única que te hará volver una y otra vez.

📍 Dirección: Calle León y Castillo, 23 · CP 35003 · Las Palmas de Gran Canaria

📞 +34 678 93 88 44

🕒 Horario: Lunes a viernes

8:30 h – 14:30 h y 15:30 h – 18:00 h

📲 Síguelos y descubre su arte:

Facebook: https://www.facebook.com/KreccyPel.Barber/?locale=es_ES

Instagram: https://www.instagram.com/barberia_kreccy.pel/?hl=es