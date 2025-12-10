Los dichos canarios que preservan la memoria popular: significado y uso cotidiano

El acervo lingüístico de Canarias conserva numerosas expresiones populares que siguen utilizándose a diario y que, más allá de su tono humorístico, revelan parte de la historia y la forma de ver la vida en las Islas. Muchas de estas frases han pasado de generación en generación y aún hoy se escuchan en conversaciones informales en mercados, reuniones familiares o encuentros vecinales.

Según instituciones dedicadas al estudio de la cultura canaria, como la Academia Canaria de la Lengua, estas expresiones forman parte del patrimonio inmaterial del Archipiélago y ayudan a entender cómo se relacionaban —y aún se relacionan— las personas con su entorno en su día a día.

La cuenta de Instagram @las_harimaguadas recopila cuatro de las expresiones del refranero popular más conocidas en Canarias:

1.“Ya el conejo me rico, la perra”: cuando un problema pequeño termina complicándose

Una de las frases más conocidas es “Ya el conejo me rico, la perra”, usada para expresar que algo que parecía sencillo ha terminado convirtiéndose en un contratiempo mayor. Se emplea cuando una situación se complica inesperadamente, y suele decirse con un toque de resignación o humor.

2.“El que quiere lapas, que se moje el culo”: esfuerzo antes de la recompensa

Este dicho recuerda que todo logro exige dedicación. Su mensaje es claro: quien desea obtener un buen resultado debe esforzarse antes. Es una expresión directa y coloquial que refleja la actitud práctica y trabajadora tan arraigada en la cultura insular.

3.“La pipa de la almendra, la uva y el tuno son las llaves que trancan el culo”

Con evidente ironía, esta expresión alude a tres frutos conocidos por provocar estreñimiento: la almendra (especialmente su semilla o “pipa”), la uva y el tuno higo tuno. Se trata de una forma jocosa de recordar los efectos que ciertos alimentos tienen en la digestión.

4.“Dos cabezas para un caldo de pescado”: cuando la unión no arregla nada

Con tono humorístico, este dicho se utiliza para referirse a dos personas que, aun juntas, no consiguen solucionar un problema. Se aplica a situaciones en las que la falta de organización o de criterio común impide avanzar, aunque haya más de una persona participando.

Un patrimonio que sigue vivo

Estas expresiones continúan formando parte del lenguaje cotidiano en las Islas y contribuyen a mantener viva la identidad cultural del Archipiélago. La importancia de preservar esta sabiduría popular, ofrece una mirada directa, espontánea y cercana a la forma de ser del pueblo canario.

La lengua, en todas sus variantes, es un elemento clave de identidad. Y en Canarias, los dichos tradicionales siguen recordando, con humor y experiencia, cómo se ha construido la vida en el Archipiélago.