El seguimiento de la huelga de médicos en Canarias se mantiene en torno al 18%

La segunda jornada de la huelga nacional de médicos fue secundada este miércoles por el 18,83% de los facultativos de Atención Primaria y Hospitalaria en el Archipiélago, solo un 0,3% más que el día anterior. Así lo comunicaron desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Según indicaron desde el mismo departamento, de los 7.073 efectivos convocados al paro, estaban afectados por la convocatoria 4.078. De ellos, 768 apoyaron la protesta.

Teniendo en cuenta las distintas áreas de salud, en Gran Canaria participaron 369 de los 1.560 profesionales incluidos en la convocatoria, lo que representa el 23,65%, si bien en Tenerife se sumaron al llamamiento 361 de los 1.982 médicos afectados, es decir, el 18,21%.

En Lanzarote secundaron el paro 38 facultativos de 248 –el 15,32%–; en Fuerteventura 20 de 264 –el 7,58%–; en La Palma nueve de 134 –un 6,72%–; y en La Gomera uno de 52 –un 1,9%–. En El Hierro, en cambio, no hubo ningún médico en huelga. La jornada matinal contó con 1.199 trabajadores en servicios mínimos –59 menos que el martes– y transcurrió sin incidencias destacables.

Sin datos sobre cancelaciones

Este periódico contactó este miércoles con la Consejería de Sanidad para conocer el impacto que está teniendo la huelga de efectivos en la cancelación de citas en los centros de salud de las Islas. Sin embargo, el departamento no pudo facilitar estos datos. Desde los cuatro grandes hospitales de Canarias, tampoco pudieron aportar información sobre el número de citas y operaciones no urgentes canceladas.

Hay que recordar que la principal reivindicación de las agrupaciones que han impulsado esta huelga –la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA)– se centra en la necesidad de que los facultativos cuenten con un Estatuto Marco específico para poder mejorar sus condiciones laborales. No obstante, el Ministerio ha recordado que el borrador que prepara «debe convertirse en una norma común». Ambas agrupaciones mantendrán a lo largo de este jueves una nueva reunión con el departamento que dirige Mónica García.

En las Islas, los médicos volverán a salir este jueves a la calle para mostrar su rechazo hacia este texto. La concentración está programada a las 11.00 horas a las puertas de la Delegación del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria, y a la misma hora ante la Subdelegación del Gobierno, en Santa Cruz de Tenerife.