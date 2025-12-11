Disfruta de un año de suscripción a LA PROVINCIA por solo 36 euros y accede sin límites a contenidos de información rigurosa y de calidad
El diario presenta una promoción irresistible: doce meses de acceso ilimitado a todos los contenidos digitales a un precio excepcional
El plan anual con un 28% de descuento estará disponible hasta el 19 de diciembre, ¡no dejes pasar esta oportunidad!
La campaña de promociones de LA PROVINCIA sigue en marcha. Si no quieres perderte la actualidad local, nacional e internacional, ahora es el momento perfecto para suscribirte y hacerlo al mejor precio. Esta oferta limitada tiene como objetivo acercar la información contrastada, los contenidos exclusivos y los servicios digitales avanzados a todos los lectores, para que estén al día de lo que ocurre en Canarias y en el resto del planeta desde cualquier dispositivo: móvil, tableta u ordenador.
Asimismo, los suscriptores disfrutan de una experiencia de lectura sin restricciones y sin publicidad intrusiva, con contenidos elaborados por un equipo de periodistas comprometidos con la información veraz y el servicio público.
No dejes pasar esta promoción especial de LA PROVINCIA y accede a una suscripción anual con un 28% de descuento. Durante un año completo y por solo 36 euros, podrás disfrutar de acceso ilimitado a noticias, reportajes y artículos de opinión, así como a contenidos multimedia con galerías de imágenes, gráficos interactivos y vídeos. Además, recibirás la newsletter exclusiva para suscriptores, descubrirás nuevos pasatiempos, una APP más completa y premium, y todas las ventajas del Club+, con descuentos y sorteos exclusivos.
Seis razones para suscribirte a LA PROVINCIA / DLP
Los lectores suscritos a LA PROVINCIA también pueden acceder a newsletters temáticas, una App renovada con navegación más ágil y el Club LP+, que ofrece descuentos y acceso preferente a eventos organizados por el diario.
Ser suscriptor no solo significa leer las noticias: es formar parte de una comunidad que apoya el periodismo local y la información cercana.
Te damos seis buenas razones para unirte y disfrutar de todas las novedades:
- 1️⃣ Acceso ilimitado a todos los contenidos
- 2️⃣ Newsletters exclusivas de contenido especializado
- 3️⃣ Pasatiempos renovados
- 4️⃣ Una App renovada y más premium
- 5️⃣ LP+, un club con ofertas y descuentos exclusivos
- 6️⃣ Oferta de suscripción
Podrás consultar las últimas noticias dónde y cuando quieras, desde tu móvil, tablet, portátil o PC. 📱💻🖥
Además, podrás cancelar cuando desees: la renovación se realizará al precio de tarifa.
Una promoción por tiempo limitado: suscríbete y ahorra
La oferta estará disponible hasta el 19 de diciembre e incluye renovación automática a la tarifa vigente una vez finalizado el periodo promocional. Una ocasión perfecta para descubrir todo lo que ofrece LA PROVINCIA y acceder a información de calidad por un precio simbólico.
La suscripción incluye promociones exclusivas, sorteos, concursos y entradas para eventos culturales y deportivos en el Club+. Todo por menos de lo que cuesta un café.
👉 Haz clic en el botón y SUSCRÍBETE hoy por solo 36 euros al año para mantenerte informado con contenidos de calidad.
