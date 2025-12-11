La Fundación Mapfre Canarias celebra 40 años «transformando vidas» en las Islas

La Fundación Mapfre Canarias ha celebrado este jueves sus 40 años de trayectoria en un acto en Las Palmas de Gran Canariaen el que se ha puesto en valor el poder del apoyo a las personas «para cambiar vidas» como «tractor económico y social» de cuatro décadas de proyectos y planes.

El aniversario ha contado con la presencia de la infanta Elena, directora de Proyectos Sociales de Fundación, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, así como de entidades, autoridades, representantes del tercer sector, artistas, personas colaboradoras, beneficiarias y voluntariado.

Cuarenta años de impacto

La efeméride ha servido para recordar los hitos acumulados desde la creación de la Fundación en 1985, una trayectoria en la que la entidad ha invertido 100 millones de euros en las ocho islas, 40 de ellos en la última década.

Así lo ha destacado el presidente de la Fundación Mapfre Canarias, Ignacio Baeza, que ha relatado cómo la entidad se ha consolidado como «uno de los principales agentes de cambio social» en esta comunidad.

La infanta Elena de Borbón. / Ángel Medina G. | EFE

Compromiso con el bienestar de los canarios

Esta es «una fundación dedicada única y exclusivamente a actividades en Canarias», que en los últimos diez ha logrado «acelerar el proceso» para avanzar aún más en el objetivo principal, que «es el bienestar de los canarios, ayudar en la parte que nos corresponde, y aportar nuestro grano de arena, para dejar huella».

Fundación Mapfre Canarias lleva años dedicándose especialmente a aquellos colectivos más vulnerables en una sociedad cambiante a la que ha sabido adaptarse, para «estar cerca de los ciudadanos canarios, ayudando en la formación, que es la mayor palanca de transformación social», ha destacado su presidente.

Una singularidad dentro de Mapfre

Además, Baeza ha resaltado la importancia de la fundación en las islas porque «con el apellido Mapfre, hay dos fundaciones en el mundo, la Fundación Mapfre a nivel mundial y Fundación Mapfre Canarias», lo que supone «una singularidad y un privilegio porque actúa en los problemas reales de los isleños e isleñas con un “impacto significativo” en el Archipiélago apostando por las personas».

Esta es la idea que ha subrayado el presidente de la Fundación Advanced Leadership de Estados Unidos, Juan Verde, que ha destacado las cuatro décadas de acciones «concretas, puntuales, apostando por las personas», como es el caso del programa de becas profesionales para «enviar a jóvenes canarios a Washington, donde puedan adquirir experiencia en empresas, en instituciones norteamericanas y que luego puedan volver a Canarias con ideas, con proyectos y que se conviertan en agentes de cambio». Porque, ha remarcado, «eso es lo que verdaderamente marca la diferencia».

Sus palabras de agradecimiento por el «logro colectivo» y el empuje que suponen este tipo de entidades como Fundación Advanced Leadership y su colaboración con Fundación Mapfre Canarias ha sido uno de los ejemplos que se han expuesto hoy, a los que se han sumado otros relatos inspiradores.

La infanta Elena de Borbón y Fernando Clavijo. / Ángel Medina G. | EFE

Testimonios de transformación

En un coloquio, las historias de Eduardo Martínez, presidente de «La vida sigue en +»; Francisco Marrero, voluntario Mapfre; Sara Hernández, de la Asociación Síndrome de Down Las Palmas; y Ana Henríquez, del programa «Emplea +35», han sido el ejemplo en primera persona del impacto de los programas de la Fundación a lo largo de estos años.

La infanta Elena de Borbón ha acercado el programa «Juntos somos capaces», uno de los proyectos «más emblemáticos» para combatir el desempleo en España, poniendo como ejemplo «la pasión inmensa» de la joven Sara Henríquez en su trabajo en la pastelería.

Programas que generan oportunidades reales

Este programa «ha llegado a más de 500 personas y el 80 % ha tenido una oportunidad real de empleo y para transformar la vida de las personas», con «una riqueza que va más allá de lo económico, que es esperanza y futuro».

«Sara es una fuente de esperanza y emoción para la sociedad, que nos recuerda que cuando se abren oportunidades reales se hacen realidad los sueños», al poner en marcha «un motor de cambio y de futuro».

Colaboración institucional

«Cuando sumamos esfuerzos somos capaces de cambiar el mundo», ha subrayado.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que «es un honor» ser parte de la celebración de Fundación Mapfre Canarias, que «siempre está» y que «ayuda a salvar y a llegar a donde no llegan los canales administrativos» en un ejemplo real de colaboración «para cambiar vidas».

Una sonrisa que se multiplica

Durante el acto también se hizo entrega del cheque solidario de la campaña «Dona una sonrisa» a Ecca.edu, entidad cuya labor educativa ha sido apoyada por la Fundación durante años, con el agradecimiento de su director, José María Segura, que ha valorado este apoyo «de 40.000 sonrisas» como un honor.

Estas sonrisas «harán posible que personas transformen su vida, a su entorno y a su alrededor» y así «poder soñar» con ayudas que son «semillas» de ese cambio.

Cifras de una labor continuada

Fundación Mapfre Canarias ha invertido 100 millones de euros, 40 de ellos en la última década, en programas sociales, formativos, preventivos y culturales; ha entregado 1.446 becas a jóvenes canarios para formación universitaria, especialización y movilidad; 259 cursos y 4.869 participantes en el Programa Social de Capacitación Laboral, con una inserción del 33%; además de organizar más de 600 exposiciones y 1.250 conciertos.

Ha formado a 500.000 escolares; realizado 58.000 sesiones de musicoterapia con más de 25.000 pacientes atendidos; y reunido a más de 4.000 miembros en el Laboratorio de Innovación Social.