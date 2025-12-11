Elena de Borbón visita proyectos sociales y sanitarios impulsados por Fundación Mapfre en Canarias

La infanta Elena, directora de Proyectos Sociales de la Fundación Mapfre, desarrolló este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria una agenda centrada en dos de los programas más significativos que la entidad mantiene en el Archipiélago: la musicoterapia hospitalaria y la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual. Ambas visitas se enmarcaron en la conmemoración del 40 aniversario de Fundación Mapfre Canarias.

Musicoterapia pionera en el Insular

En el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, la hermana mayor del rey conoció de primera mano el trabajo que desde hace una década desarrolla el programa de musicoterapia, pionero en el Archipiélago e implantado de forma continuada desde 2015. A lo largo de estos años, más de 25.000 personas han participado en alguna de las 50.000 sesiones realizadas. Durante la visita, la infanta asistió a intervenciones en áreas como Cuidados Paliativos y Medicina Intensiva, donde guitarras, panderetas o maracas crearon un ambiente de conexión emocional y alivio clínico.

Los responsables sanitarios y del programa explicaron que las sesiones están orientadas a reducir síntomas, regular el estado emocional, mejorar la estabilidad fisiológica y acompañar tanto a enfermos como a familias en momentos complejos. El recorrido concluyó con la presentación del uso de gafas de realidad virtual incorporadas recientemente, una herramienta destinada especialmente a pacientes con lesión medular y desarrollada por beneficiarios de becas de la Fundación Mapfre.

La infanta Elena en su visita al Hospital Insular-Materno Infantil. / Quique Curbelo

El director gerente del complejo hospitalario destacó que la musicoterapia es ya «una de nuestras labores más señeras y queridas», al contribuir al bienestar durante la estancia hospitalaria. Por su parte, el presidente de Fundación Mapfre Canarias, Ignacio Baeza, recordó que la entidad ha destinado más de 2,3 millones de euros en la última década al Programa de Promoción de la Salud y subrayó que esta iniciativa es «pionera en España» y con resultados «extraordinarios».

Jornada de convivencia en Down Las Palmas

Tras la visita al hospital, la infanta Elena se trasladó a la sede de Down Las Palmas para conocer el día a día del programa de inserción Juntos Somos Capaces, que ha permitido que 400 personas con discapacidad intelectual hayan accedido a un empleo en Canarias. Arropada por personal y usuarios de la asociación, recorrió talleres, salas de actividades y espacios donde se desarrollan propuestas de teatro, baile o yoga, mientras atendía las explicaciones de los propios participantes.

El escritor y usuario del centro Héctor Santana entregó a la infanta su libro Mi vida no es cuento y aprovechó para reclamar «un cambio social» que elimine estigmas y fomente un mayor entendimiento de la realidad de las personas con discapacidad intelectual. Un mensaje que, según explicó, representa a todo el colectivo.

La infanta Elena durante su visita a la Fundación Down Las Palmas. / Ángel Medina

Red de apoyo para el empleo

El presidente de Mapfre Canarias destacó que Juntos Somos Capaces ha llegado ya a 500 personas y formado a casi 400, logros que atribuyó al compromiso de las más de cien empresas adheridas. «Compartimos la visión de una Canarias más inclusiva, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades», afirmó.

El gerente de Down Las Palmas, Ángel Sosa, valoró como «un lujo y un placer» la visita de la infanta y recordó que la labor de la asociación se extiende desde la atención a familias antes incluso del nacimiento hasta el acompañamiento durante toda la vida. Los retos actuales, señaló, pasan por el envejecimiento activo, la vivienda autónoma con apoyos y la mejora de la calidad de vida en todas las etapas.

Impacto social

La doble visita de la infanta Elena permitió visibilizar tanto el impacto sanitario del programa de musicoterapia como el alcance social y laboral de Juntos Somos Capaces, dos iniciativas que la Fundación Mapfre ha convertido en ejes centrales de su acción en Canarias y que, tras una década de trabajo, continúan ampliando su alcance y reconocimiento.