Los médicos del SCS vuelven a tomar las calles en su tercer día de huelga

Los médicos del Servicio Canario de Salud (SCS) irrumpieron este jueves en las capitales del Archipiélago para protestar en contra del polémico borrador del Estatuto Marco. Las concentraciones sucedidas durante el tercer y penúltimo día del paro convocado a nivel nacional fueron las más numerosas de la semana. La convocatoria contó con una participación del 23,8%.

Esta vez, los trabajadores pasaron de reunirse a las puertas de los hospitales y centros de salud a manifestarse ante la Delegación del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria, y la Subdelegación, en Santa Cruz de Tenerife.

Bajo proclamas como «queremos negociar, no tragar» o «soy médico, no esclavo», los facultativos isleños exigieron tener una mayor participación en la redacción de la norma que regula las condiciones laborales de los sanitarios públicos. Desde principios de año han denunciado que el borrador de la ley no atiende sus principales reivindicaciones: reducir la sobrecarga de trabajo que enfrentan y equiparar la retribución a la del resto de países.

En realidad, para el colectivo médico no solo se trata de arreglar algunos flecos sueltos del documento; quieren lograr un estatuto y un ámbito de negociación propios, así como una clasificación profesional –denominada A+– que se ajuste mejor a su formación y que les equipare a otras profesiones como jueces o fiscales.

Reivindicación

En la capital grancanaria, cientos de facultativos alzaron ayer pancartas reivindicativas en defensa de sus peticiones. «En general, estamos contentos con la participación. Por ahora, sabemos que a las concentraciones han acudido unos 300 médicos en Gran Canaria, 60 en Fuerteventura, 50 en Lanzarote y unos 500 en Tenerife», manifestó Eric Álvarez, presidente del Sindicato Médico Canario (CESM Canarias).

En Santa Cruz de Tenerife, los facultativos no solo se hicieron oír, también su presencia en Méndez Núñez provocó notables retenciones en las vías más cercanas. «Somos un colectivo con mucha vocación y nos cuesta mucho movilizarnos porque sufrimos por el paciente, hemos dejado consultas y plantas sin cubrir y eso nos duele, pero creo que nuestras reivindicaciones son necesarias», defendió la neuróloga Vanesa Díaz.

La jornada de huelga de este jueves ha sido la de mayor seguimiento en el SCS. Según la Consejería de Sanidad, el 23,8% de la plantilla médica de Atención Primaria y Hospitalaria secundó el paro, frente al 18,53% y el 18,83% de los dos primeros días. El secretario general de CESM Canarias, Levy Cabrera, resaltó que muchos facultativos se reservaron para salir a protestar en este tercer día. «No pretendíamos que hicieran los cuatro días de huelga, sino que se repartieran e hicieran al menos uno», explicó.

El descontento de los trabajadores surgió hace meses tras conocer un primer borrador que consideraron perjudicial. El pasado viernes, ante las críticas, el Ministerio de Sanidad lanzó una contraoferta que tampoco convenció a los sindicatos. En el documento, la Administración garantizaba varias cuestiones: reducir las guardias de 24 a 17 horas, fijar el límite de la jornada semanal en un máximo de 45 horas, OPEs obligatorias cada dos años acompañadas de herramientas para el control de la temporalidad y límites a los nombramientos de interinidad.

Este viernes será el último día de paro. No obstante, si no se alcanza una solución, los sindicatos convocarán otra huelga los días 14 y 15 de enero.