El concurso autonómico de traslados registra un récord de participación con 7.912 docentes en Canarias

La directora general de Personal, Mónica Ramírez, explicó que el incremento de solicitudes está ligado a la entrada de 6.125 nuevos funcionarios tras las oposiciones celebradas en junio de 2025

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, ha cerrado el plazo de solicitudes del concurso autonómico de traslados 2025/2026, un procedimiento que permite al personal docente funcionario solicitar un nuevo destino dentro del sistema público.

En esta edición se han presentado 7.912 solicitudes, la cifra más alta de los últimos años.

Un incremento vinculado a la reciente incorporación de funcionarios

La participación supera ampliamente la de convocatorias previas: 4.213 solicitudes en el concurso general 2024/2025 y 3.146 en el autonómico 2023/2024. Según explicó Mónica Ramírez, directora general de Personal y Formación del Profesorado, este aumento está directamente relacionado con la entrada en el sistema de 6.125 nuevos funcionarios de carrera en los dos últimos cursos, tras la finalización de los procesos de estabilización y las oposiciones celebradas en junio de 2025.

Ramírez destacó que la evaluación de méritos será un proceso “exigente y desarrollado con rigor técnico”, con el fin de garantizar una adjudicación transparente y ajustada a la normativa.

66.106 documentos para valorar en la fase de méritos

Cada docente participante accede a una puntuación inicial basada en los méritos ya registrados en su expediente. A ello se añade la documentación que requieren incorporar para completar su valoración. En esta convocatoria, 3.827 profesores y profesoras presentaron información adicional, sumando 66.106 documentos que deberán ser revisados por la administración educativa.

Este volumen refleja tanto el incremento de aspirantes como la necesidad del profesorado de actualizar su trayectoria profesional antes de la fase de adjudicación.

Fechas previstas de adjudicación

El calendario establecido por la Consejería contempla dos fases:

  • Cuerpo de Secundaria y otros cuerpos
  • Adjudicación provisional: 4 de marzo de 2026
  • Adjudicación definitiva: 27 de abril de 2026
  • Cuerpo de Maestros
  • Adjudicación provisional: 5 de marzo de 2026
  • Adjudicación definitiva: 29 de abril de 2026

Los servicios de Planificación e Inspección Educativa trabajarán de manera conjunta con las direcciones de los centros para definir las plazas estructurales que se ofertarán finalmente en el procedimiento. Este paso es clave para que el concurso responda fielmente a las necesidades del sistema educativo y garantice una distribución adecuada del personal docente en todas las islas.

