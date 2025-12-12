ecca.edu destaca el apoyo de Fundación MAPFRE Canarias para impulsar la educación inclusiva
¿Cómo refuerza una alianza de más de 15 años las oportunidades formativas de miles de personas adultas?
En plena celebración del 40 aniversario de Fundación MAPFRE Canarias, ecca.edu fue protagonista en el acto institucional celebrado este jueves en la sede de la entidad en la capital grancanaria. El encuentro reunió a autoridades, representantes del tercer sector y colaboradores para reconocer el compromiso de la fundación con el progreso social y la promoción cultural en todo el archipiélago.
Durante la ceremonia, ecca.edu recibió un cheque solidario procedente de la campaña Dona una sonrisa, una iniciativa que ha recorrido las islas recogiendo gestos de complicidad y apoyo ciudadano. El director general de ecca.edu, José María Segura SJ, fue el encargado de recoger la aportación solidaria, resultado de una propuesta que convierte las sonrisas en oportunidades reales de formación.
“Todo el equipo de ecca.edu agradece a Fundación MAPFRE esta genialidad de campaña: donar sonrisas es un regalazo anticipado en estas fechas y en un contexto internacional más que necesario”, expresó Segura. Añadió que el proyecto “no solo recauda fondos, sino que siembra esperanza y futuro”, ya que permitirá que miles de personas adultas retomen sus estudios, obtengan un título y mejoren su empleabilidad.
Más de 15 años de una alianza que transforma realidades
La colaboración entre Fundación MAPFRE Canarias y ecca.edu, iniciada en 2009, ha sido determinante para ampliar el acceso a una formación flexible, accesible y adaptada a quienes más lo necesitan. Esta nueva donación supone un impulso adicional al trabajo que la entidad educativa desarrolla desde hace seis décadas, colocando siempre a las personas en el centro de su misión social.
La campaña Dona una sonrisa, especialmente diseñada para el aniversario de MAPFRE Canarias, ha logrado reforzar ese objetivo común mediante un gesto simbólico cargado de significado: cada sonrisa obtenida se transforma en apoyo directo a proyectos sociales de impacto.
ecca.edu: 60 años acercando la educación a quienes más la necesitan
Fundada en 1965, ecca.edu se ha consolidado como un referente en la formación a distancia para personas adultas, con presencia en las ocho islas canarias. A lo largo de su trayectoria, ha atendido a más de tres millones de personas gracias a su metodología propia, el Sistema ECCA, que integra material multimedia, clases audiovisuales y tutoría personalizada. Su modelo educativo, flexible y accesible, se desarrolla en alianza con administraciones públicas, empresas y entidades sociales que comparten la finalidad de llevar educación a todos los rincones del archipiélago.
Con este nuevo reconocimiento y el impulso solidario recibido, ecca.edu reafirma su compromiso con una educación inclusiva, capaz de abrir puertas y ofrecer nuevas oportunidades de futuro a quienes más lo necesitan.
ECCA Y MAPFRE
Quiero comenzar agradeciendo a la Fundación MAPFRE esta increíble campaña: donarnos “40.000 sonrisas” cosechadas en todas las islas Canarias… es un regalazo de Reyes anticipado. Si además le añadimos un euro por sonrisa son 40.000 razones para dar gracias. Porque como dijo Gorucho Marx “Hay cosas más importantes que el dinero… ¡Pero cuestan tanto!
Hay que reconocer que es una campaña cuánto menos peculiar… PERO URGENTE y NECESARIA
- En 2023 hubo: 59 conflictos armados, 9 GUERRAS (≥ 1.000 muertes).
- En 2024 fueron 61 conflictos armados y 11 GUERRAS
Vivimos literalmente en el pico histórico de conflictos más alto desde la II Guerra Mundial. Con cerca de 740.000 muertes por violencia organizada.
Con el ambiente político como está…
Según Transparency International, España se sitúa en el puesto 46 de 180 países, con su peor nota desde 2001
Según el Reuters Institute, el 57 % de los españoles señala a los políticos como principal fuente de desinformación, 10 puntos por encima de la media global.
La memoria de la Fiscalía Anticorrupción informa de intervención en 915 procedimientos por corrupción en 2024 (casi 3 al día)
En este contexto, a las fundaciones que nos dedicamos “a lo social”... estamos sometidas a exigencias crecientes tanto por la administración pública como por nuestros patronatos. Y andamos a vueltas con la medición del impacto social de nuestros programas…
Una parte es fácil: cuadros e indicadores de (personas formadas, títulos, inserciones laborales), pero ¿cómo medir el incremento de autoestima, de confianza, de esperanza… ! cómo medir el impacto de que una persona recupere la capacidad de seguir adelante… y aun así, para nosotras, ¡eso también es impacto social! ¡¿Qué impacto tiene en la vida de una persona aprender a hacer cuentas?! ¡¿Aprender a leer?! O ¡Descubrir todo lo que puede hacer la IA que lleva en su móvil!
Y va Mapfre, con la que tenemos liada en el mundo !! y monta esta campaña…
¿Qué impacto tiene una sonrisa?
¿Cuántas personas adultas en Canarias retomarán sus estudios, obtendrán un título o mejorarán su empleabilidad gracias a estas 40.000 sonrisas?” ¿Y qué supone eso en términos de familias, de barrios, de tejido social?”
O ¿qué pequeña locura que siembra futuro, sonrisas y esperanzas hará ecca.edu con ese apoyo?… ni afirmo ni desmiento que nuestra directora está intentando comprar un bar para crear el primer bar escuela de Canarias dentro del Campus ECCA
Miren, recaudar 40.000 € lo pueden hacer muchas entidades… PERO ¿sembrar las islas de sonrisas? ¿poner en juego el corazón de lo que somos como personas? ¡ Es una genialidad!
Un gesto pequeño, muy concreto, que, en esta alianza por las oportunidades es como la levadura del Reino de la que hablaba el maestro de Nazaret… que termina transformando toda la masa: personas que estudian, familias que ganan estabilidad, barrios que se fortalecen. Y se convierte en Signo de Esperanza y, con permiso de La Señora, de un Reino que no es de este mundo…
Y además, las sonrisas, en sí mismas tienen impacto:
Ver una cara sonriente activa circuitos de recompensa ligadas a redes de empatía y reconocimiento emocional.
Libera dopamina, serotonina y endorfinas, neurotransmisores vinculados al placer, la motivación y la regulación del dolor y del ánimo.
Reduce el cortisol, recuperación más rápida tras situaciones de estrés y ligeras bajadas de frecuencia cardiaca y tensión arterial.
Ver sonrisas amplía el foco atencional y mejora el procesamiento de la información, frente al estrechamiento del estrés o el miedo.
Ver sonreír a alguien nos hace sonreir. Cambia nuestra química, relaja el cuerpo, quizás porque nos recuerda que pertenecemos a la única especie conocida, de momento, que puede sonreir.
Con Mapfre nuestra sonrisa se remonta a 2009 (más de 15 años). Juntas hemos impulsado proyectos en Mauritania, Senegal y en todas las islas Canarias, con cientos de becas invertidas en educación, en acompañar procesos, en dar oportunidades.
Son miles de vidas transformadas por esta alianza. Decía el Papa Francisco, a nosotros nos toca sembrar, sonrisas en este caso, y Dios hará el resto.
Enhorabuena por esta campaña y gracias por vuestra generosidad.
Discurso de Juan Verde en Fundación MAPFRE Canarias
Muy buenos días.
Gracias a Fundación MAPFRE Canarias por invitarme… gracias también por el trabajo que realizan, aquí, en nuestras islas, para que más personas tengan oportunidades reales de formarse, crecer y sumar.
Cuando el presidente de la fundación Ignacio Baeza me llamo para invitarme a hablar aquí hoy, recuerdo haberle dicho, Nacho, yo suelo hablar más bien de temas técnicos, de geopolítica, competitividad o sostenibilidad… porque quieres que hable yo..? y me dijo, no queremos que hables de temas técnicos... sino de tu historia y tu trayectoria…
Hoy quiero hablar con todos ustedes sobre gratitud, sobre como las organizaciones como la fundacion Mapfhre Canarias cambian la vida de tantas personas, quiero hablarles hoy sobre cómo una apuesta por las personas puede cambiar destinos—el destino de una familia, el de una comunidad, el de un país y eventualmente del mundo.
A veces olvidamos que las grandes transformaciones no comienzan con leyes, presupuestos ni discursos políticos. Los verdaderos cambios comienzan con ideas acompañadas de acciones. Con esa persona que decide creer en la otra.
A veces todo empieza con una simple puerta que se abre, o con una mano tendida en el momento justo a la persona necesitada.
Y quiero empezar con una historia muy personal que encierra una verdad universal. Haz el bien y no mires a quien….porque cuando lo haces siempre nos irá bien… a todos….
A principios de los años 80, una señora refugiada política de Cuba, Eloisa Seoane, llegó a mi barrio de la Rocha, en Telde aquí en Gran Canaria con 4 hijos muy pequeños, sola, con lo puesto, sin dinero pero llena de esperanza y deseos de darle un mejor futuro a sus hijos.
Mis hermanos y yo nos hicimos amigos de sus hijos y a través de nosotros, se hicieron amigos mis Padres con Eloisa, la señora cubana. Mis padres terminaron ayudando a esta familia de forma desinteresada….. y miren las vueltas que da la vida, resulta que cuando esa familia posteriormente unos años mas tarde emigró a Boston en EEUU, me invitaron a vivir con ellos, y fue esa la gran oportunidad de mi vida. Gracias a mis padres y los Seoane, pude ir a high school y posteriormente a la universidad en EEUU y desarrollar mi carrera profesional en ese país y ese fue el punto de partida de todo lo que vendría después en mi vida.
De esos 4 hijos, todos terminaron siendo personas de gran éxito en EEUU y a Kenia la menor de los 4, cuando yo ya estaba asentado en Washington DC años más tarde, la ayudé a conseguir beca que le permitió formarse y trabajar para el gobierno de EEUU y hoy es jueza federal de los EEUU.
Les aseguro que mis padres jamás pensaron que un acto de solidaridad y apoyo a una señora inmigrante con sus hijos tendría unas consecuencias tan significativas para nuestra familia, ni tampoco que Eloísa pensó que sus hijos podrían beneficiarse del acto de amabilidad y hospitalidad que tuvieron conmigo…
Les he contado esta historia personal porque sirve de contexto para entender lo que me ocurrió en Washington DC el 1 de septiembre del 2011 y que cambio mi vida para siempre.
Yo trabajaba para la administración del presidente Obama y la noche anterior había recibido una convocatoria para acudir a una reunión al siguiente día en la Casa Blanca
Fui de los primeros en llegar junto a mi jefe el ministro de comercio de los EEUU, posteriormente llego Hilary Clinton que en ese momento era la ministra de asuntos exteriores y finalmente, llegaron varios miembros del consejo nacional de seguridad acompañados del presidente Obama
Recuerdo haberme emocionado en silencio mientras miraba alrededor… pero saben una cosa, no recuerdo las palabras o las decisiones que se tomaron, pero si recuerdo fielmente y de forma clara y nítida, como me sentí ese día y en ese momento.. Recuerdo haberme dicho a mí mismo qué rayos hago yo aquí? Como llega alguien como yo, de una familia de aquí de gente trabajadora y sencilla, hasta la casa blanca y estar entre las personas más poderosas del mundo en ese momento?
Recuerdo haber sentido el mas profundo sentimiento de gratitud, agradecimiento con todas esas personas que habían creído en mí, que tanto habían hecho por mi a lo largo del camino, fue ahí, si, en ese momento, cuando entendí que no existe el éxito individual de las personas…..
que yo había llegado ahí, arropado y a los hombros de muchas otras personas, empezando por mi madre que está aquí hoy y a quien tanto le debo….
entendí que estaba ahí, gracias a los sacrificios que había hecho tanto ella como mi padre, que estaba ahí porque la historia de la familia Verde no se entiende sin la historia de la familia Seoane …entendí que todos le debemos tanto a tanta gente.. en mi caso a gente como elio Muller, john Mann o Maura Hennigar.. y muchas otras personas e instituciones que fueron mentores, amigos y tuvieron un gran impacto en mi vida
Ese día, en la Casa Blanca, entendí que yo estaba ahí precisamente por la labor que hacen instituciones como la fundación Mapfre Canarias que apuesta por las personas, les da formación y herramientas para desarrollarse y contribuir de forma positiva a la sociedad en general…
en mi caso, sin el apoyo de instituciones que hacen exactamente lo mismo que esta fundación yo no hubiera recibido becas, formación y sobre todo oportunidades que cambiaron mi vida.
A raíz de esa experiencia, decidí crear una fundación sin fines de lucro en EEUU para poder aportar mi granito de arena y hoy, en colaboración con la fundación Mapfre Canarias ofrecemos juntos oportunidades de formación y desarrollo profesional en Washington DC a jóvenes Canarios para que se formen y para que aporten a la construcción del futuro de Canarias.
Cuando pienso en el trabajo de Fundación MAPFRE Canarias pienso en como siempre define a las personas como su eje principal. Y eso es lo importante… las personas son lo importante….
Durante los últimos 40 años, lo importante ha sido esa labor que realiza Mapfre todos los días, no de forma puntual o aislada, sino todos los días del año, de forma continua y siempre apostando por las personas…
lo importante, son las vidas que ha logrado cambiar. Lo importante son los jóvenes que gracias a la fundación hoy estudian, o las familias que logran salir adelante a pesar de su situación económica, los trabajadores que vuelven a tener empleo, los mayores que recuperan calidad de vida, las personas con discapacidad que finalmente encuentran su lugar en el mundo laboral.
Estos programas reflejan a la perfección lo que significa apostar por el talento: y ofrecerle a las personas oportunidades que, como la historia de los Seoane o en mi propio caso, tienen un retorno sobre la inversión, casi siempre impredecible pero siempre siempre positivo.
A lo largo de mi carrera, he tenido el inmenso honor de haber trabajado con personalidades como Bill Clinton, Al Gore, Hillary Clinton, Obama o el presidente Biden, y de ellos, he aprendido que las personas que marcan la diferencia en la sociedad comparten siempre tres características comunes.
Asumen riesgo y no le temen al fracaso, actúan con pasión y muestran gratitud….. La Fundación MAPFRE encarna esas tres virtudes:
La fundación MAPFRE asume riesgo porque los proyectos que emprende son a futuro…, aun sabiendo que no siempre dan frutos inmediatos ni mucho menos que ofrezcan garantías. Incluso así… sigue asumiendo riesgo con valentía.
La fundación MAPFRE Actúa, con Pasión y convicción por querer acompañar a las persona necesitadas en su crecimiento y hacerlo con sentido y propósito social.
Y por último, MAPFRE muestra siempre gratitud porque entiende y esto está en su ADN ya no solo como Fundación sino como empresa, que el éxito no se mide solo en resultados económicos, sino en el bienestar colectivo que es capaz de generar en la sociedad en general.
En mi experiencia, no hay inversión más inteligente… ni más efectiva.. ni de mayor impacto… que invertir en las personas. No hay política pública más poderosa que la educación y la formación de las personas.
Y no hay empresa más grande que la que mide su éxito en función al número de vidas transformadas.
Los actos que más nos han marcado a todos nosotros, no vinieron de los logros profesionales o académicos, ni siquiera del dinero ganado... Vinieron de las personas, algunas anónimas incluso, que creyeron en nosotros,
Vienen de los mentores que nos empujaron a hacerlo mejor, Vienen de las instituciones como Mapfre Canarias, que con su labor filantrópica cambiaron el rumbo de nuestras vidas.
Así que hoy quiero darles las gracias a la Fundacion Maphre, no solo por invitarme, sino por recordarnos a todos que el cambio real empieza con la apuesta por las personas. Ese cambio que empieza con cada joven al que becan, con cada familia que apoyan, con cada oportunidad que siembran.
Porque cuando una institución cree en las personas, cambia destinos. Y cuando una sociedad entera adopta esa filosofía de creer y apostar por las personas, en esencia, está cambiando el mundo.
A la Fundación MAPFRE Canarias, gracias. Gracias por recordarnos que cuando das recibes… que dar es abrir caminos, y que creer y apostar por las personas es sembrar futuro.
Juntos estamos construyendo el mañana que nuestras islas necesitan. Muchas gracias.
