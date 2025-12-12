El Gobierno aspira a consolidar Canarias como un hub internacional de desarrollo de videojuegos

La sede de Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife acogió este viernes 12 de diciembre, la celebración del segundo foro profesional del videojuego Canary Islands Games. El encuentro reunió a las empresas y desarrolladores más importantes del sector en Canarias, con el objetivo de intercambiar y actualizar información sobre una industria que se encuentra en clara expansión, que atrae hacia las islas inversión y talento.

El acto contó con la presencia del viceconsejero de la Presidencia y presidente de Proexca, Alonso Cabello, el director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos del Ejecutivo canario, David Pérez-Dionis; así como el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa.

Crecimiento de estudios y empleo

El viceconsejero de la Presidencia y presidente de Proexca, Alonso Cabello, destacó que "con la declaración como sector de los videojuegos como estratégico y emergente por parte del Gobierno canario se ha ido consiguiendo una evolución real en el número de las empresas y empleo que vinculados al sector. Ya son casi 44 los estudios existentes en Canarias y 17 centros formativos en toda de la Comunidad Autónoma que están abordando de manera directa los retos del sector a nivel global".

Cabello añadió que "en Canarias, además, se está logrando poner el foco no solo en el videojuego como un instrumento de entretenimiento, sino también como en un elemento para la enseñanza, la formación, la aplicación práctica a otras empresas en entornos hiperrealistas, por ejemplo, realizar una RCP sin practicar con enfermos reales y poder hacerlo en un entorno virtual, o entrenarse para determinadas profesiones".

Instante durante el foro 'Canary Islands Games'. / La Provincia

Videojuegos aplicados a la salud y la educación

En esta línea, el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, destacó que sobre todo, "la aplicación de los videojuegos a temas que tienen que ver con la salud, la salud mental, la educación de niños y niñas con algún problema de salud que permiten mostrarles determinadas rutinas, constituye un tremendo valor. En Canarias se está alcanzando una cifra de negocio importante en esta área, denominada juegos formativos o serious games".

En el foro estuvo también presente como ponente el canario Emilio Hurtado, cofundador de A1M Entertainment, recientemente reconocido por la plataforma LinkedIn como "el profesional más influyente en videojuegos y esports a nivel mundial".

Canarias como polo de atracción

"Canarias se sitúa ya como la sexta comunidad autónoma con mayor número de estudios en España y en cuanto al empleo directo, el ecosistema genera más de 220 empleos directos vinculados al videojuego. Canarias es ya ese polo de atracción, no solo por la parte de los incentivos fiscales, ni por esa capacidad de captar inversión extranjera, sino también para poder elegir lo que debe representar la industria del videojuego", añadió

La programación del foro incluyó varias mesas que abordaron diferentes temáticas como la situación de proyectos de éxito en Canarias, presentando algunos de los múltiples ejemplos de empresas de videojuegos establecidas en el Archipiélago que están contribuyendo al crecimiento del sector. Entre los asistentes al evento figuraban profesionales de estudios tan reconocidos como Broken Bird Games, The Game Kitchen, Drakhar Studio o Quantum Box.

Además, el acto contó con una zona en la que los asistentes pudieron probar nuevos videojuegos realizados y proyectos en desarrollo en el Archipiélago. Se presentó también un adelanto, en forma de resumen de datos, del próximo Estudio Estratégico para el Desarrollo de la Industria Canaria del Videojuego, en desarrollo por A1M Entertainment, empresa canaria especializada en el desarrollo de planes estratégicos para administraciones y marcas internacionales dentro de esta industria.

Foro 'Canary Islands Games'. / La Provincia

Una industria en la cúspide mundial

El videojuego se ha establecido como la mayor industria de entretenimiento a nivel mundial. Se estima que el número de jugadores de videojuegos en Canarias se sitúa alrededor del millón de personas.

Por volumen de estudios de videojuegos establecidos, las islas ocupan el sexto puesto entre las comunidades autónomas. Canarias es ya la cuarta comunidad que mayor apoyo presta al sector, preferida por los profesionales de la industria de los videojuegos para innovar y expandirse.

Apuesta estratégica

Este posicionamiento es el resultado de una transformación estructural de Canarias, que ha pasado de un mercado incipiente, con apenas dos estudios desarrolladores hace seis años, a consolidar un tejido productivo compuesto por 44 estudios activos e identificados en 2025 y 17 centros formativos que imparten enseñanzas relacionadas, según los datos de la Asociación Canaria de Desarrolladores de Videojuegos.

Desde el inicio de la legislatura, el Ejecutivo canario decidió apostar por este sector, designándolo como estratégico. Esto ha permitido crear líneas de actuación específicas para seguir impulsado su crecimiento, contribuyendo así a la diversificación económica de las islas, a la generación de empleo de calidad y nuevas vías de desarrollo para los profesionales cualificados del Archipiélago.