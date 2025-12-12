La incidencia de la gripe aumenta un 68% en Canarias en una semana

La incidencia de la gripe se ha incrementado un 68,1% en el Archipiélago el transcurso de una semana y ya supera los registros del mismo período de 2024. Así lo refleja el último informe difundido por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), que desvela que la tasa de contagios del virus ascendió a los 125,4 casos por cada 100.000 habitantes entre los días 1 y 7 de diciembre, lo que se traduce en un aumento de 50,8 puntos con respecto a la semana anterior, que cerró con un total de 74,6 cuadros sobre el mismo volumen poblacional.

«No sabemos si la intensidad máxima llegará al pico que alcanzó el año pasado o si se va a rebasar. En este momento, la incidencia es mucho más alta que en el mismo período de 2024, pero es idéntica a la que tuvimos cuatro semanas después y más baja que en muchas otras comunidades autónomas», valoró este viernes Álvaro Torres, jefe de la Unidad de Vigilancia del citado órgano del Ejecutivo autonómico.

Ahora bien, ¿está asociado este aumento a la circulación de la variante K? Según explica el experto, aún es muy difícil de determinar, pues no se dispone de suficientes datos para establecer una relación directa. «Tampoco tenemos estudios sobre la efectividad de la vacuna en población real. Parece que algunas mutaciones sí podrían influir en ella, pero no hay ningún ensayo que lo demuestre. Lo que sí se ha visto es que en los sitios donde la variante K ha irrumpido de forma más precoz no se ha producido un aumento de los ingresos, que es el principal objetivo de la vacunación», manifestó.

Campaña vacunal

En este sentido, el experto señaló que, a lo largo de esta temporada, se ha observado un notable incremento en el suministro de dosis de vacunas contra la gripe en comparación con el pasado año. Tanto es así, que los profesionales del SCS ya han administrado 30.000 inyecciones más, lo que supone un incremento del 13,4%. «El equipo de vacunas de mi servicio ha trabajado de manera excepcional para fomentar la vacunación y, desde mayo, ha participado en cursos y seminarios. Todo esto, sumado al compromiso de las Gerencias, ha permitido que en la última semana hayamos logrado un aumento del 49% con respecto a la misma semana de la temporada anterior», informó Torres.

Con base en el informe de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Canarias, la circulación de estas afecciones se incrementó un 21,29% la semana pasada, al pasar de un total de 763,6 casos por cada 100.000 personas a los 926,4 que quedaron constatados. No obstante, tanto la tasa de bronquiolitis aguda como la de Covid-19 apenas experimentaron variaciones. De hecho, la primera fue de 4,3 casos por cada 100.000 habitantes –4,2 la semana previa–, y la segunda de 2 casos sobre el mismo cómputo –disminuyó 0,8 puntos–. Con todo, el Archipiélago se mantiene en el escenario 1 de transmisión gripal.

«Este escenario no cambia demasiado con respecto al basal, que es el cero. Seguimos recomendando que las personas con síntomas respiratorios hagan uso de la mascarillaen los espacios comunes y que en los centros sanitarios se utilice en todas las áreas en las que puedan encontrarse personas vulnerables, como es el caso de Urgencias, la UMI o los servicios de Oncohematología, por ejemplo», recordó el especialista.

Grupos poblacionales

Atendiendo a los diferentes grupos etarios, el más afectado por la circulación de estas patologías es el de los niños de 0 a 4 años, pues aúna una tasa de 4.826 casos por cada 100.000. Le sigue el de los menores de entre 5 y 14 años, con 1.735 cuadros; el de las personas mayores de 79 años, con 978; el de la población de 15 a 44, con 782; el que corresponde a los habitantes de 65 y 79, con 729; y el de los adultos de entre 45 y 64, con 623.

En cuanto a los cuadros graves, hay que decir que la tasa de hospitalización por infecciones respiratorias ha alcanzado los 11,4 casos por cada 100.000 habitantes, un dato que evidencia un aumento de 1,3 puntos en siete días. La mayor parte de los afectados son pacientes de más de 64 años. «El 25% de los casos graves son cuadros de gripe», aseguró Álvaro Torres.

Según informaron este viernes desde los cuatro grandes hospitales de Canarias, las urgencias operan dentro de la media habitual de cada centro. En el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, entre las 8.00 horas del pasado jueves y las 8.00 horas de la última jornada, los profesionales del Hospital Universitario de Gran Canaria del Doctor Negrín asistieron en el área a 270 pacientes –34 menos que el día anterior–, mientras que en el Hospital Insular fueron atendidos 236 –nueve menos–.

En el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en cambio, solicitaron asistencia urgente entre las 8.00 horas del jueves y las 8.00 del viernes 277 personas –una menos que en las 24 horras previas–, si bien el Hospital Universitario de Canarias (HUC) registró una afluencia de 242 pacientes en el mismo intervalo –11 menos–.