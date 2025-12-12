Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Contenedores Puerto Las PalmasBorrasca Emilia en CanariasConexión aérea Canarias - SevillaLuchador de MMA 'Caracol'UD Las PalmasTerraza El Atlante
instagramlinkedin

Sorteos

Sorteo Euromillones del viernes 12 de diciembre de 2025

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del viernes 12 de diciembre de 2025.

Sorteo Euromillones del viernes 12 de diciembre de 2025.

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 12 de diciembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 07, 25, 30, 37 y 41 y las estrellas 05 y 11.

El código del Millón ha sido el WJM56128.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
  2. DIRECTO | Canarias se prepara para la borrasca Emilia: los avisos de la Aemet traen lluvias, temporales de viento y mar y nevadas
  3. Las Palmas de Gran Canaria multa a la terraza de El Atlante con 149.000 euros
  4. Comunicado urgente de la Aemet sobre la borrasca Emilia que se acerca a Canarias
  5. El gestor de la terraza El Atlante niega que haya bloqueado el paseo marítimo con su establecimiento
  6. Los avisos de riesgo de la Aemet para el fin de semana en el tiempo en Canarias: lluvias, oleajes, tormentas, nevadas y viento
  7. Un buque partido en dos, 587 contenedores y una hazaña que marcó a Canarias
  8. Detenidos el luchador de MMA Jonay, 'Caracol', y un amigo por secuestrar y dar una paliza a un hombre en Gran Canaria

La Academia Canaria de la Lengua recibe como nuevo académico honorario a Nicolás Guerra Aguiar

La Academia Canaria de la Lengua recibe como nuevo académico honorario a Nicolás Guerra Aguiar

El Galdós estrena ‘Faycán’, «la ópera canina» para todos

El Galdós estrena ‘Faycán’, «la ópera canina» para todos

Rompe la luna trasera de un puñetazo y el conductor lo atropella en la calle General Mas de Gaminde

Obra Faycán

Obra Faycán

La jornada 15 de LaLiga EA Sports, en imágenes

La jornada 15 de LaLiga EA Sports, en imágenes

El CB Gran Canaria se aferra al clavo ardiente de vencer al Baskonia en el Arena

El CB Gran Canaria se aferra al clavo ardiente de vencer al Baskonia en el Arena

Temporal sobre el Archipiélago: los pueblos cancelan los actos navideños y los espectáculos por la borrasca 'Emilia'

Temporal sobre el Archipiélago: los pueblos cancelan los actos navideños y los espectáculos por la borrasca 'Emilia'

Canarias refuerza la investigación para prevenir los incendios forestales

Canarias refuerza la investigación para prevenir los incendios forestales
Tracking Pixel Contents