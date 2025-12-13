Aviso de la Policía Nacional: así puedes detectar una moneda falsa al momento
Los agentes explican cómo identificar una moneda falsa al instante
La Policía Nacional se encarga de avisar en sus redes sociales con el objetivo de que las estafas se dejen de producir y las personas sean capaces de detectarlas. En este caso, se ha encargado de explicar a la ciudadanía cómo identificar monedas falsas.
Los agentes han publicado en su cuenta de X dos sencillos trucos para diferenciar una moneda falsa de una verdadera.
Cómo saber que una moneda no es falsa
La Policía Nacional ha adjuntado una imagen con dos monedas en la que ha aportado unos consejos que hay que llevar a cabo para detectar si son reales. "Revisa siempre el tacto, el peso y el relieve y comprueba el borde y el brillo".
Además, desde el Banco Central Europeo explican un sencillo método para verificarlas:
- Asegurarte de que es una moneda de euro, y no de un país no perteneciente al Eurosistema: en todas las monedas aparece la cara común, en la que se proporciona el valor de la moneda y la palabra euro o euro cent y el mapa de Europa. Y en la otra cara, la cara nacional, aparecen en el centro el año de acuñación y una imagen que identifica el país emisor.
- Giro monetario: sostener la moneda entre dos dedos, y gírala sobre sí misma. Las imágenes de ambas caras deben estar alineadas en sentido vertical.
- Concordancia: hay que fijarse en el diseño del mapa de Europa de la cara común
- Magnetismo: las monedas de uno y dos euros, son ligeramente magnéticas, pero solo en el centro. Para comprobarlo puedes acercar un imán y está deberá pegarse a él, pero con una ligera sacudida deberá despegarse del imán. La monedas de baja denominación, son fuertemente magnéticas (no se despegan del imán), mientras que las de media denominación no son magnéticas.
- Prestar atención al mapa de Europa: en las monedas de uno y dos euros, este deberá tener la superficie parcialmente rugosa, nunca lisa
"La detención temprana evita estafas", ha afirmado la cuenta oficial de la Policía Nacional.
Ya advirtieron de los billetes falsos
La Policía Nacional ya había alertado meses antes sobre los billetes falsos que habían empezado a circular entre los comercios españoles, pero los agentes ofrecieron un sencillo truco a la ciudadanía para detectarlos.
- Toca: hay que tocar el billete para comprobar que tenga un relieve áspero y no una textura normal (de folio)
- Gira: el valor del billete debe reflejarse con la luz.
- Mira: al ponerlo a trasluz se debe apreciar una marca de agua y un hilo y una ventana de seguridad.
"Si no cumple con estos requisitos, se trata de un billete falsa", advertía el agente
