La Asociación de Clínicas Privadas de Gran Canaria firma un nuevo convenio

La Asociación de Clínicas Privadas de Gran Canaria suscribió el pasado viernes el nuevo convenio colectivo del sector sanitario privado, alcanzado en un entorno de diálogo constructivo y colaboración con las organizaciones sindicales. El acuerdo refuerza el compromiso del sector con la estabilidad laboral y la mejora de las condiciones del personal sanitario y no sanitario que forma parte de las clínicas privadas de la isla.

El convenio contempla un incremento salarial del 14% distribuido a lo largo de los próximos tres años, con efectos retroactivos desde el 1 de abril de 2025. Además, se incorpora un día adicional de asuntos propios, como muestra del compromiso con el bienestar y la conciliación laboral del personal.

Desde la asociación se destaca la relevancia de este acuerdo como un paso positivo para todas las categorías profesionales, con especial atención a aquellas con condiciones más sensibles, contribuyendo a una sanidad privada más sólida, justa y equitativa.

Estabilidad

«La firma del convenio permite evitar una mayor pérdida de poder adquisitivo de las plantillas y supone avanzar, aunque de forma moderada, en la mejora de las condiciones laborales del sector. Aunque esta no era nuestra propuesta inicial, consideramos responsable alcanzar un acuerdo que garantice estabilidad, recoja nuevas categorías profesionales y permita seguir avanzando a través de la comisión paritaria de seguimiento», destacan desde la Secretaría General CCOO de la Agrupación de Clínicas Privadas y Sectores.

Este acuerdo reafirma el compromiso compartido de empresas y trabajadores con el progreso del sector sanitario privado en Gran Canaria, apostando por el diálogo como vía para seguir mejorando tanto la calidad del empleo como la atención a los pacientes.