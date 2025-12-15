Canarias se prepara para activar el escenario de riesgo 2 en plenas navidades por el 'boom' gripal

Canarias se prepara para activar las medidas del escenario 2 de la gripe –que corresponde al riesgo moderado– durante la Navidad, tal y como auguran fuentes internas de la Consejería de Sanidad. No en vano, el aumento exponencial de casos en las primeras semanas de diciembre –los casos se han duplicado en apenas dos semanas–, son un indicativo de que pronto se alcanzará el límite para pasar al escenario 2, que se sitúa en 157,42 casos por cada 100.000 habitantes. Bastará, por tanto, un incremento de los contagios del 25% esta semana — la pasada se incrementó un 68% — para activar medidas más restrictivas para contener el virus.

La activación del escenario 2 supondrá tomar medidas adicionales para controlar la expansión de este virus respiratorios. En concreto, la mascarilla será recomendable en cualquier estancia de centros de salud, hospitales, CAE o residencias de ancianos. A día de hoy, esta recomendación tan solo contempla las zonas en las que se pueda compartir espacio con personas vulnerables. Esta recomendación se hará extensiva a las personas vulnerables, además de aquellas que tengan síntomas.

Nuevas medidas

En este escenario, los centros sociosanitarios podrán valorar la restricción de visitas de cortesía y en los hospitales, se activarán los planes de contingencia, lo que supone incrementar las capacidades de los servicios de urgencias y UCI, si fuera necesario debido a la presión asistencial.

En esta fase, los hospitales deberán revisar las capacidades asistenciales y los recursos básicos, equipos de protección personal y realizar una previsión de necesidades y adquisición. Por su parte, Salud Pública y los diversos servicios asistenciales se reunirán de forma periódica para evaluar la tendencia de transmisión del virus.

Los servicios de urgencias del HUC y del Hospital Insular sufren saturación debido a la falta de camas y la huelga de médicos

También se fomentará el diagnóstico precoz para las personas con síntomas compatibles con una infección respiratoria, y se recomendará la puesta en marcha de ciertas medidas no farmacológicas en lugares de cara al público o en centros de trabajo. A este respecto, se recomienda el refuerzo de medidas de ventilación, limpieza y desinfección en los centros de trabajo y el uso de mascarilla para las personas que trabajen de cara al público. Asimismo, se solicitará impulsar medidas de prevención para evitar aglomeraciones de personas en lugares cerrados.

Urgencias aún no lo nota

Pese a este exponencial aumento de los casos, los contagios no se han notado de momento en las urgencias de los centros hospitalarios, que han vivido una semana «llevadera». Tal y como confirman fuentes de Sanidad, asisten a unas 1.200 personas cada día y 900 los fines de semana. Unas cifras que se encuentran dentro de la normalidad.

Los trabajadores de los centros hospitalarios así lo confirman, si bien temen que en las próximas semanas la situación se descontrole. «Estamos viendo un aumento de casos prácticamente vertical, por experiencia, eso puede derivar en un mes muy duro si no cambia la tendencia», revela un sanitario de urgencias del Hospital de La Candelaria.

Pese a que no ha habido un incremento importante de la demanda, durante la última semana algunos de los servicios de Urgencias se han visto sobrepasados. Es el caso del Hospital Insular de Gran Canaria y del Hospital Universitario de Canarias (HUC), que durante algunos días sufrieron aglomeraciones de pacientes debido a que no contaban con recursos suficientes como para «desahogar» el servicio.

El sindicato médico lo relaciona con la falta de camas de ingreso y que muchas de ellas estén ocupadas por pacientes sociosanitarios. «Si no conseguimos más camas, vamos a pasarlo muy mal en invierno», lamenta Levy Cabrera, secretario general del Sindicato Médico de Santa Cruz de Tenerife. Fuentes internas de la Consejería de Sanidad, sin embargo, aluden como principal responsable de esta saturación a la huelga de médicos nacional en protesta por el Estatuto Marco, que obligó a reorganizar muchos servicios y redujo la capacidad de respuesta.