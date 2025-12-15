La ciencia logra crear embriones de lince ibérico en un laboratorio a partir de hembras fallecidas

La ciencia logra dar un paso más para blindar el futuro del lince ibérico. Un equipo de investigadores ha conseguido por primera vez producir embriones de esta especie en laboratorio utilizando células reproductoras de hembras, que murieron atropelladas, y espermatozoides criopreservados en el biobanco del programa de conservación. El avance abre una vía para reforzar la diversidad genética de uno de los animales que durante años estuvo entre los más amenazados de Europa.

El trabajo, publicado en 'Theriogenology Wild', está liderado por científicos del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) y la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El lince ibérico (Lynx pardinus), endémico de la Península, ha protagonizado una recuperación increíble en las dos últimas décadas: la especie pasó de unos 100 ejemplares en libertad en 2002 a más de 2.000 en 2024, un repunte que ha permitido que el lince pase de estar "en peligro crítico de extinción" a "vulnerable" según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Sin embargo, pese a este progreso, los científicos advierten del riesgo asociado a la pérdida de variabilidad genética. La endogamia –cruzarse dentro de un grupo con la misma ascendencia– puede aumentar la aparición de enfermedades, reducir la capacidad reproductiva y, a largo plazo, comprometer la supervivencia de la especie.

Reproducción asistida

Para evitar que esta amenaza se convierta en un problema, se han planteado diferentes soluciones. Una de ellas es la colonización de nuevos territorios, sobre todo en el norte de España. Castilla-La Mancha ya ha empezado a reintroducir linces y ahora Aragón también lo estudia. Catalunya tiene aún el proyecto paralizado por la oposición de los agricultores.

Lince ibérico / EPC

Pero además, de ampliar el rango del lince ibérico, la reproducción asistida también se perfila como un posible apoyo a los programas de conservación. Ahora, la creación de estos embriones abre la puerta a acelerar este proceso. "El estudio aporta opciones nuevas al programa de conservación del lince porque hace posible la reproducción de animales que no han tenido esa oportunidad", señala Eduardo Roldán, científico del MNCN y codirector de la investigación.

El trabajo constata que es viable generar embriones de lince ibérico a partir de material reproductivo recuperado tras la muerte accidental de hembras, combinado con semen almacenado en el biobanco de la especie. Para conseguirlo, el equipo obtuvo el material de los machos mediante una colaboración con los centros de cría en cautividad en España y Portugal, donde se recolectó y criopreservó esperma que posteriormente se guardó en el Banco de Germoplasma y Tejidos Especiales Silvestres del MNCN.

Ovarios rescatados

En el caso de las hembras, las muestras procedieron de Centros de Recuperación de Fauna Silvestre. Una vez obtenidas, los ovarios rescatados se refrigeraron para lograr la maduración de los ovocitos. Después se fecundaron para generar embriones, que fueron criopreservados "mediante vitrificación" y quedaron almacenados en el biobanco.

"Encontramos que la época del año tenía un efecto importante en la obtención de embriones: tuvimos más éxito cuando se recuperaban en otoño e invierno, el periodo de reproducción", afirma María Jesús Sánchez Calabuig, profesora de la UCM.

No obstante, la investigadora avisa de que aún hay margen de mejora: "El éxito obtenido todavía dista de ser ideal, es menor al que obtenemos con gatos domésticos, especie que utilizamos como modelo". Entre los factores que limitan los resultados, el equipo subraya el tiempo que pasa entre la localización del animal accidentado y la recuperación de los ovarios, un aspecto para el que ya buscan métodos alternativos.

El siguiente reto es pasar del laboratorio al campo: "Ahora necesitamos desarrollar métodos para transferir estos embriones a hembras receptoras, lo cual contribuirá a potenciar la diversidad genética de esta especie". Sánchez Calabuig considera que la novedad científica es "de gran alcance". "Son resultados iniciales y mejorables, pero confirman que la biotecnología reproductiva puede convertirse en una herramienta clave para complementar los esfuerzos de conservación", concluye.