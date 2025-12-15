Actualización 23.8.1
Crudivorismo, milenial o loguearse: estas son las nuevas palabras del diccionario de la RAE
Microteatro o turismofobia son otros de los términos que se incorporan al manual de la Real Academia Española
EFE
Madrid
Crudivorismo, loguearse, microteatro, milenial o turismofobia son algunos de los términos que se acaban de incorporar al Diccionario de la Lengua Española (DLE), cuya última actualización, la 23.8.1, se ha presentado este lunes en la sede de la Real Academia Española (RAE).
Esta actualización, con "menos pretensiones" que otros años, es un avance de la publicación del nuevo diccionario, la edición 24, "mucho más renovada y amplia", en la que está trabajando la RAE, según ha avanzado su director y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado.
La edición 24 se presentará, previsiblemente, en noviembre de 2026.
- La Aemet avisa de más lluvias y fuerte viento por la borrasca Emilia este domingo en Canarias
- La marquesina fantasma que han construido unos vecinos de Las Palmas de Gran Canaria para que la guagua pase por su barrio
- DIRECTO | La borrasca Emilia cubre de nieve el Teide
- Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre de moda en España
- Tejeda gana el concurso de Ferrero Rocher y será el pueblo más brillante de esta Navidad
- La Bonoloto toca en Canarias
- Trabajo extra en los despachos de la UD Las Palmas: once jugadores acaban contrato en junio
- Así ha sido la reacción de este tiktoker canario al visitar el peor supermercado de las islas: 'Este local debería estar totalmente prohibido