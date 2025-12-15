Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crudivorismo, milenial o loguearse: estas son las nuevas palabras del diccionario de la RAE

Microteatro o turismofobia son otros de los términos que se incorporan al manual de la Real Academia Española

Una edición del diccionario de la Real Academia Española.

Una edición del diccionario de la Real Academia Española. / Archivo

EFE

Madrid

Crudivorismo, loguearse, microteatro, milenial o turismofobia son algunos de los términos que se acaban de incorporar al Diccionario de la Lengua Española (DLE), cuya última actualización, la 23.8.1, se ha presentado este lunes en la sede de la Real Academia Española (RAE).

Esta actualización, con "menos pretensiones" que otros años, es un avance de la publicación del nuevo diccionario, la edición 24, "mucho más renovada y amplia", en la que está trabajando la RAE, según ha avanzado su director y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado.

La edición 24 se presentará, previsiblemente, en noviembre de 2026.

