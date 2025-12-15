El SCS admite que contratará a psicólogos sin especialidad

La falta de psicólogos clínicos ha obligado al Servicio Canario de la Salud (SCS) a recurrir a la contratación de profesionales sin esta especialidad para satisfacer la elevada demanda asistencial. Así lo confirman desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, después de que el pasado martes la Sociedad Española de Psicología Clínica (SEPC-Anpir) alertara de que se habían iniciado los procesos de contratación de al menos una decena de profesionales sin la formación ni la titulación necesaria para atender los problemas de salud mental de la población infantojuvenil en el sistema público. «El SCS mantiene abiertas todas las vías de contratación posibles para incorporar psicólogos clínicos a sus centros. Se trata de una especialidad que presenta un déficit de profesionales en toda España», argumentan desde el citado departamento del Ejecutivo autonómico.

Tal y como informó la sociedad científica en un comunicado, estos psicólogos forman parte de la red de Salud Mental Infantojuvenil de Gran Canaria, que dispone de recursos que dan cobertura a toda la provincia de Las Palmas. «Los niños y adolescentes, cuya salud mental requiere la máxima protección institucional, están en manos de psicólogos y psicólogas que no poseen la formación sanitaria especializada exigida por la ley para ejercer en el Sistema Nacional de Salud. A la preocupación que supone para las familias que sus hijos presenten un trastorno mental, se añadirá la inquietud de no recibir la atención y el tratamiento que se merecen en un momento de máxima vulnerabilidad en su desarrollo y a los que por ley tienen derecho», denunció la agrupación.

Según fuentes consultadas por este periódico, estos diez efectivos se incorporaron, desde principios de diciembre, a la unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, al Hospital de Día del Hospital Juan Carlos I –ambos dispositivos de alcance provincial– y a las diferentes unidades de Salud Mental Infantojuvenil de la Isla. Además, perciben el mismo salario que los psicólogos que cuentan con la especialidad pertinente.

Sentencia

Hay que señalar que el 3 de noviembre, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pamplona invalidó la inclusión de psicólogos generales sanitarios en el ámbito de Atención Primaria en el Servicio Navarro de Salud, después de que la SEPC-Anpir y la Asociación de Psicólogos y Psicólogas Especialistas en Clínica-Osasunbidea interpusieran un recurso.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, anula tanto la Orden Foral 2E/2025, de 10 de enero, del consejero de Salud, que describe las funciones que se les asignan a los profesionales que ocuparán el puesto, como el núcleo funcional de la Resolución 1353E/2024, de 28 de mayo, del director de profesionales del Servicio Navarro de Salud, que abría las listas de contratación temporal de psicólogos con la titulación de Psicología General Sanitaria en los equipos de Atención Primaria. El fallo condena al Gobierno de Navarra a pagar las costas judiciales y contempla la posibilidad de presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

En Canarias, 145 profesionales de Salud Mental del SCS interpusieron una reclamación colectiva a la institución el 26 de septiembre para denunciar «la ilegalidad de la medida –que aún no se había materializado–» y expresar su absoluto rechazo.

Vía PIR

La SEPC-Anpir recuerda que la única titulación que habilita a los psicólogos para atender los problemas de salud mental en el sistema público es la especialidad en Psicología Clínica, que se obtiene a través de un programa de Formación Sanitaria Especializada de cuatro años de duración, otorgado por el Ministerio de Sanidad por medio de la vía PIR –psicólogo interno residente–.

A juicio del colectivo, la contratación de psicólogos sin esta formación pone en riesgo la calidad asistencial, la seguridad y el tratamiento de los pacientes. Asimismo, compromete la atención y la continuidad de los cuidados en los casos de trastorno mental grave, trastornos del neurodesarrollo, conducta suicida o trastornos psicóticos, entre otros. «Esta medida afecta de forma directa al funcionamiento de los distintos recursos de la red de salud mental, limitando su capacidad para ofrecer una respuesta especializada, segura y ajustada a las necesidades clínicas de esta población», reza parte del comunicado.

La agrupación insiste en la necesidad de aumentar la cifra de plazas PIR, pues este año solo se ofertaron diez en toda Canarias, seis de ellas en Gran Canaria. También considera imprescindible mejorar la gestión y las condiciones laborales de los profesionales, pues esta circunstancia «ha contribuido a la precariedad actual», y ha llevado a las renuncias de varios especialistas en la red de Salud Mental Infantojuvenil.

Ahora bien, la Consejería de Sanidad garantiza que la oferta docente de plazas de formación sanitaria especializada para Salud Mental se ha ido incrementando cada año. En la actualidad, hay un total de 41, de las cuales 12 corresponden a psiquiatría, 17 a enfermería especialista, diez a psicología clínica y dos a psiquiatría infantil y de la adolescencia.