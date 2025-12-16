La ayuda para la escolarización temprana llega a 2.000 familias

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, procederá esta semana a la tramitación de las ayudas del denominado bono infantil para el curso 2025/26, una convocatoria destinada a facilitar la escolarización del alumnado de cero a tres años que este año amplía de forma significativa su alcance, tanto en número de familias beneficiarias como en su implantación territorial.

Con una inversión global de 4.988.886 euros, el programa ha permitido conceder la ayuda a 1.960 familias, casi quinientas más que en la convocatoria anterior. En la misma línea, el número de solicitudes recibidas ascendió a 2.534, confirmando la consolidación de esta medida como una herramienta clave de apoyo a la escolarización temprana y a la conciliación familiar.

Sobre esta nueva convocatoria, el director general de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios, David Crego, subrayó que «el bono infantil ha demostrado ser una medida eficaz para llegar a más familias y reducir barreras económicas en una etapa educativa esencial», al tiempo que destacó que «el incremento de beneficiarios respecto al año pasado refleja que el esfuerzo presupuestario se traduce en un impacto real en los hogares canarios».

Crego añadió que «este crecimiento no solo es cuantitativo, sino también territorial, ya que cada vez son más los municipios y centros que se incorporan al programa, permitiendo que la ayuda llegue a más familias del Archipiélago», y recalcó que «la prioridad de esta Consejería es seguir ampliando oportunidades desde las edades más tempranas, reforzando la igualdad y la conciliación».

La convocatoria de este curso ejecutará el total de cinco millones de euros previstos, casi dos millones más que en la edición anterior. Este incremento ha permitido atender a un mayor número de familias y cubrir un porcentaje más amplio del coste de escolarización solicitado.

En función de la edad del menor, el bono ha financiado el cien por cien del importe solicitado en el tramo de cero a un año, mientras que en los tramos de uno a dos y de dos a tres años la ayuda ha cubierto el 89 por ciento del importe máximo disponible, lo que supone un alivio económico real para las familias del alumnado del primer ciclo educativo.

Con una partida de casi cinco millones, la medida se extiende a nuevos municipios

El bono infantil ha ampliado también su red de entidades colaboradoras y su implantación territorial. A los centros que ya participaron en la convocatoria anterior se han sumado seis nuevas entidades, lo que ha permitido superar los 125 centros autorizados en el conjunto del Archipiélago.

Además, se incorporaron nuevos municipios cuyos servicios de educación infantil pasan a ofrecer esta ayuda a sus familias, entre ellos Valverde, en El Hierro; Pájara, Puerto del Rosario y La Oliva, en Fuerteventura; Valleseco y Breña Baja, en La Palma; así como Vallehermoso y Valle Gran Rey, en La Gomera. En el presente curso, la convocatoria ha reforzado asimismo su carácter inclusivo con la actualización al alza de los umbrales de renta, que se incrementaron en diez mil euros respecto a ediciones anteriores para facilitar el acceso a un mayor número de familias.

De este modo, han podido beneficiarse unidades familiares con ingresos anuales de hasta 40.000 euros en el caso de dos miembros; 43.181 euros para tres; 46.362 euros para cuatro; 49.543 euros para cinco y 52.724 euros para seis o más integrantes, garantizando que la situación económica no actúe como barrera en una etapa educativa clave para el desarrollo.

El bono infantil se enmarca en la estrategia de la Consejería para reforzar el primer ciclo de Educación Infantil como una etapa clave para el desarrollo educativo y social del alumnado de escuelas infantiles municipales y centros privados autorizados como entidades colaboradoras, complementando la red pública de plazas de cero a tres años y apoyando a las familias en los gastos derivados de la escolarización temprana.