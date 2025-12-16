La falta de sangre obliga a cancelar operaciones en el Negrín

La escasez de reservas de sangre ha obligado a cancelar operaciones en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde este martes han sido reprogramadas dos intervenciones. Así lo confirman fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, después de que el sindicato Co.bas Canarias emitiera un comunicado en el que alerta de las dificultades que atraviesa el Banco de Sangre. Tal y como informan desde el mismo departamento del Ejecutivo autonómico, la situación no afecta al resto de centros hospitalarios.

La agrupación sindical asegura que el conflicto irrumpió desde el lunes en el Negrín y sostiene que no están siendo intervenidos los pacientes con el grupo 0 con el fin de reservar el stock para atender a los pacientes oncológicos y a las urgencias. No obstante, ambas afirmaciones fueron desmentidas por fuentes del complejo. "Desde junio del 2024, Co.bas Canarias ha denunciado que las medidas organizativas del entonces ICHH estaban conduciendo a la reducción del número de donaciones de sangre en Canarias y produciendo una insuficiencia sistemática en el stock de sangre. Como consecuencia de estas deficiencias, la Consejería de Sanidad ha reconocido que en 2024 los hospitales canarios tuvieron que reprogramar hasta 91 intervenciones quirúrgicas", reza parte del escrito emitido por el colectivo.

"Cambios desacertados"

A juicio del sindicato, el Servicio Canario de la Salud (SCS) ha seguido haciendo cambios organizativos "desacertados", a pesar de los "malos resultados" de las donaciones de 2024, lo que ha convertido en "un caos" la gestión del servicio. Además, denuncia el empeño de los responsables de la sanidad canaria "en querer dirigir el Banco de Sangre sin contar con los profesionales, ignorando las peticiones de reunión de las organizaciones sindicales y sin negociar con los comités de empresa". Asimismo, reprocha al director general de Hemodonación y Hemoterapia, Francisco Javier Rodríguez Sosa, que no haya adoptado las medidas necesarias para incrementar las donaciones.

Desde el pasado viernes, el SCS hizo un llamamiento urgente a la ciudadanía para que acudiera a donar sangre. Dos días después, la Consejería de Sanidad envió un comunicado en el que recordaba la importancia de realizar esta acción altruista, sobre todo en esta época del año, pues disminuyen de forma notable las extracciones.