El Consejo de Gobierno aprueba la propuesta de los presupuestos ULPGC 2026

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha dado el visto bueno hoy, 16 de diciembre, en sesión extraordinaria, a la propuesta de presupuesto de la institución académica para el ejercicio económico 2026, que asciende a 196.768.470,80 euros, lo que supone un incremento del 1,2% frente al presupuesto de 2025.

Los ingresos de este presupuesto de 2026, que posteriormente deberán ser aprobados por el Consejo Social de la ULPGC, contienen un aumento de 3,2 millones de euros en lo que concierne a las transferencias de la Comunidad Autónoma de Canarias. Según el Delegado de Planificación Económica de la ULPGC, Arturo Melián, “este aumento resulta insuficiente para afrontar el incremento de las retribuciones que ha aprobado recientemente el Gobierno de España para el sector público (2,5% para 2025 y 1,5% para 2026), que, considerando que se deben pagar desde el 1 de enero de 2025, ascenderá aproximadamente a unos 8 millones de euros”.

Impacto de la inflación y previsión de enmiendas

No obstante, Melián explicó a los miembros del Consejo que “se tiene constancia de que se está tramitando una enmienda al proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, en la que se establece que se deberá proceder a un aumento de las transferencias autonómicas por este motivo”. Por lo tanto, la ULPGC continúa con unos recursos que no le permiten recuperar el impacto de la inflación en la contratación de los bienes y servicios que consume para su actividad.

De forma similar a ejercicios anteriores, en 2026 las transferencias corrientes suponen la principal fuente de ingresos de la ULPGC, con un peso previsto del 70% en el total de las previsiones de ingresos, seguidas de las correspondientes a los ingresos por precios públicos, que representan el 8,5% de los previstos para 2026. Los ingresos previstos por transferencias de capital, principalmente por subvenciones captadas para investigación, ascienden al 5,3% de los ingresos.

Momento de la exposición del presupuesto de ingresos de la ULPGC en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno. / La Provincia

Gastos centrados en personal e inversiones

En lo que concierne a la previsión de gastos, la mayor partida está destinada a los gastos de personal, que, en 2026, alcanzan los 132,8 millones de euros (el 68% de los gastos). Así mismo, los créditos presupuestarios dedicados a las inversiones suponen 34 millones de euros (17,3%), de los que una parte importante se corresponde con los proyectos de investigación de la institución financiados con recursos captados en distintas convocatorias.

Finalmente, el proyecto de presupuesto para 2026 presentado explica y justifica que su elaboración se ha realizado dentro de los límites al déficit marcados por la normativa presupuestaria que le es de aplicación a la universidad.

Nuevos servicios científicos especializados

En otro punto del orden del día, el Consejo de Gobierno de la ULPGC ha aprobado la creación de cuatro nuevos servicios científicos especializados, orientados a reforzar la capacidad investigadora, tecnológica y de transferencia de conocimiento de la institución.

En un informe, presentado por el Vicerrector de Investigación, Juan Alberto Corbera, se ha detallado la evaluación técnica, científica y económica de estos nuevos servicios que abarcan ámbitos estratégicos como la microelectrónica, la tecnología marina, el análisis químico avanzado y la experimentación animal en ciencias veterinarias.

Cuatro nuevos servicios

En concreto, el nuevo Servicio de Encapsulado de Chips (SECHIP) está orientado al diseño, encapsulado y verificación de dispositivos microelectrónicos; el Servicio Integral de Tecnología Marina (SITMA) ofrece infraestructura y soporte tecnológico para investigación oceanográfica y monitorización marina; el Servicio de Soluciones Analíticas para Medioambiente y Criminalística (OpenCHEM) está especializado en análisis químicos avanzados aplicados al medioambiente y la criminalística; y el Servicio de Animalario de Veterinaria (ANIVET) está destinado a dar soporte a la investigación y docencia en ciencias veterinarias y biomédicas bajo estrictos estándares de bienestar animal.

Estos servicios se integran en infraestructuras universitarias ya consolidadas, como el Parque Científico Tecnológico del Campus de Tafira, el Parque Científico Tecnológico Marino de Taliarte, los laboratorios de Ciencias Básicas y la Granja Experimental de la Facultad de Veterinaria, y cuentan con personal investigador altamente cualificado y equipamiento científico de alto nivel.

La iniciativa se enmarca en la estrategia institucional de la ULPGC para fortalecer su ecosistema de investigación, impulsar la colaboración con empresas y organismos públicos, y avanzar en la especialización científica de áreas estratégicas que favorecerán la captación de proyectos y recursos externos, así como potenciar la transferencia de conocimiento hacia la sociedad.

Aprobación de nuevos títulos propios

Por último, entre los temas más destacados de este Consejo de Gobierno extraordinario se encuentra la aprobación de los siguientes títulos propios: el Máster de Formación Permanente en Paisaje; y, con el mismo objetivo, pero con menor duración, el Experto Universitario en Análisis, Diagnósticos y Gestión del Paisaje.

El Máster de Formación Permanente en Paisaje, dirigido por el arquitecto Juan Manuel Palerm, se impartirá de manera presencial y se iniciará a partir de marzo de 2026 con una duración de dos semestres (60 ECTS). Será un máster “modulable y apilable” según explicó la Vicerrectora de Formación Permanente y Empleabilidad, Soraya García. De tal modo que, el primer semestre se impartirá el primer módulo de este máster (29 ECTS) y con él se podrá obtener el título propio de Experto Universitario en Análisis, Diagnósticos y Gestión del Paisaje.

Tanto el máster como el experto universitario están destinados a titulados universitarios (graduados, diplomados o licenciados) que deseen actualizar, reciclar, profundizar o ampliar su formación en los campos de análisis y diagnósticos del paisaje.