Tsunami machista: de 5 mujeres asesinadas en 8 días al escándalo del #Metoo socialista

Mientras los socialistas viven su particular #Metoo por las denuncias de acoso que se han conocido en las dos últimas semanas en la Comunitat Valenciana, Andalucía, Galicia y hasta en el mismo corazón de La Moncloa y el PSOE (con las denuncias contra Francisco Salazar y, en la Comunitat Valenciana contra el alcalde de Almussafes), los asesinatos machistas no cesan (5 mujeres asesinadas en 8 días) y las redes sociales son un hervidero de mensajes contra el feminismo. El tsunami machista con el que cierra el año 2025 no deja indiferentes a colectivos valencianos feministas que lamentan el "retroceso" evidente que sufre la sociedad desde que la ultraderecha ocupara espacios públicos que obligan "a debatir si existe o no la violencia machista". Y en medio del debate, escándalos de partidos políticos "aliados del feminismo, con el PSOE, que evidencian lo que ya sabemos: que son hombres los que ocupan los puestos de responsabilidad y que el feminismo "obliga a que sean esos propios hombres los que renuncien a sus privilegios".

Desde la Coordinadora Feminista de la Comunitat Valenciana aseguran que el escándalo socialista no es "nada nuevo bajo el sol" ya que el machismo es una realidad "que precisa de una educación que ya está vetada en los colegios", y que si las leyes han avanzado "ha sido gracias al trabajo de activistas feministas de base" porque "el feminismo ha calado en los partidos políticos, pero eso no rompe los esquemas patriarcales". "Esos comportamientos machistas no se cambian por una ley, se cambian con educación. Pero la realidad es que dicen que hablar de toros, de fútbol o de emprendimiento en las aulas no es ideología. Pero hablar de feminismo, sí. Inculcar valores respecto a la igualdad en los centros educativos es clave porque el grado de pornificación de la sociedad es inmenso. Y así, en lugar de avanzar vemos como el modelo de mujer es el de madre de familia perfecta y cuidada, bella. La mujer cosificada, un filón para la industria. Y, con todo, de lo que no hablamos es de que en una semana ha habido 5 mujeres asesinadas", explica Cándida Barroso, desde la Coordinadora Feminista. Por ello, para "seguir avanzando" en esta época donde se persigue un retroceso "necesitamos mujeres poderosas, con influencia y con las ideas claras. Hay que acompañar a estas mujeres desde dentro y hay que apostar por ellas, respetarlas".

En el ámbito sindical, la Secretaria Dones i Igualtat de la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CC OO, Cloti Iborra, también apuesta por la presencia de mujeres feministas en los ámbitos de poder, públicos y privados. "Un hombre llega al poder y puede mantenerse ahí 25 años. Las mujeres, no. Una mujer llega al poder y o se la 'cargan' antes o se lo acaba dejando porque el precio que paga es muy alto y somos menos ambiciosas. Pero para acabar con este machismo estructural necesitamos que sean mujeres, y mujeres feministas, quienes ocupen estos espacios porque mujeres hay en la derecha y en la ultraderecha, pero sin perspectiva feminista no avanzamos", explica Iborra y pone, como ejemplo, la brecha salarial. "Como hombres y mujeres, por un mismo puesto de trabajo cobran lo mismo (lo contrario sería una discriminación directa) pues hay quien no comprende la brecha salarial. Pero claro que la hay. ¿Dónde? Pues en las reducciones de jornada y en los complementos. Y así, son las mujeres quienes se reducen la jornada y cobran menos y además, pues tampoco promocionan y al final no ocupan puestos de responsabilidad. Sin embargo, el sueldo base es el mismo. Pero en realidad el hombre cobra más y tiene más oportunidades laborales", explica Iborra.

Líderes en legislación

España, además, es uno de los países más avanzados en una legislación centrada en la igualdad de hombres y mujeres. Los planes de igualdad, obligatorios en las empresas públicas y privadas), son prueba de ello. En estos planes, donde se evalúa cuántas mujeres hay y qué cargos y funciones tiene en la empresa se incluyen los protocolos de acoso que, sin embargo, no se han mostrado efectivos en el escándalo socialista del #Metoo.

"Para que un protocolo sea efectivo se debe gestionar con celeridad. No se puede gestionar una denuncia de acoso en 6 meses. La rapidez es clave. Los planes de igualdad son obligatorios desde la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y las empresas están obligadas a tenerlos. Los protocolos de acoso funcionan, pero hay que saber que existe una diferencia sustancial entre la gestión de un acoso en el ámbito laboral o penal. No todas las denuncias de acoso deben acabar en la Fiscalía", explica la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universitat de Valencia, Gemma Fabregat. Es más, la experta asegura que si la víctima denuncia el acoso en la empresa y el protocolo no se inicia, entonces sí puede acudir a los tribunales y reclamar el incumplimiento por parte de la empresa. "Sin embargo, el protocolo en el ámbito laboral sí funciona y es una herramienta válida", concluye.

Por último, distintas entidades feministas recuerdan que la violencia machista sigue siendo "la gran lacra de este país", con un diciembre terrible tras el asesinato de 5 mejores en 8 días, que dejan a 7 menores huérfanos. Por ello, aseguran que la agenda feminista continúa y lamentan una realidad: "nos siguen asesinando y esto no puede salirse del debate".