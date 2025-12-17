Canarias necesita con urgencia sangre de los grupos 0+ y 0

Canarias sufre un déficit en las reservas de sangre, por lo que la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha hecho un llamamiento urgente a la donación. Según informó este miércoles el director general del citado departamento del Ejecutivo canario, Francisco Javier Rodríguez, ahora mismo, los grupos que más escasean son el 0- y el 0+. No obstante, tal y como afirmó, a pesar de que el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín tuvo que reprogramar el pasado martes dos operaciones por falta de stock, la situación actual no pone en peligro la actividad quirúrgica. De hecho, en la última jornada no fue necesario aplazar ninguna intervención.

«En Navidades, al igual que ocurre en otras épocas estacionales como el verano, por ejemplo, es habitual que disminuya el número de donaciones, por lo que hay que establecer campañas destinadas a obtener hemocomponentes», apuntó Rodríguez.

Ahora bien, en esta ocasión, a las circunstancias propias del período navideño se han sumado otros factores que han influido en la reducción del número de extracciones. Por un lado, se encuentra la elevada incidencia de la gripe, que limita la disponibilidad de los donantes. Por otro, la llegada de la borrasca Emilia, que impactó con fuerza en el Archipiélago desde el pasado viernes y obligó a suspender las acciones previstas para reforzar la donación el fin de semana.

Descenso

Desde principios de diciembre, la media diaria de extracciones se sitúa en unas 200, si bien lo habitual es que el cómputo ronde entre las 250 y las 300. «Desde el 10 de diciembre hicimos un llamamiento urgente y estamos muy satisfechos con la respuesta de la población, a pesar de las dificultades registradas en los últimos días», valoró el responsable de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia.

Con el fin de incentivar esta acción altruista a lo largo de estas fiestas, el departamento ha lanzado una campaña en redes sociales, televisión y plataformas digitales. Además, en estos días de compras, las unidades móviles realizarán un circuito por los diferentes centros comerciales para captar el mayor número de donantes posible.

Con base en los datos que maneja el SCS, la comunidad cerró 2024 con un total de 60.728 donaciones de sangre, 2.350 menos que en 2023. En estos momentos, la cifra ronda las 60.000 y el propósito es rebasar el registro del año pasado.

Hay que señalar que el martes, el sindicato Co.bas Canarias emitió un comunicado en el que alertaba de la situación en la que se encuentra el Banco de Sangre. En el escrito, la agrupación recordó que, desde junio de 2024, ha denunciado las medidas organizativas del extinto ICHH, pues, a su juicio, han conducido a una reducción del número de donaciones. Además, acusó al SCS de seguir haciendo cambios «desacertados», a pesar de los «malos resultados» de las donaciones el pasado año.

«Estamos estableciendo las líneas de trabajo más favorables para garantizar la correcta distribución a nuestros hospitales públicos y privados. Considero que tenemos una situación similar a la de años anteriores, aunque haya cosas que mejorar», manifestó Francisco Javier Rodríguez, que además expresó su satisfacción con los trabajadores. «Muchas veces, los comentarios de los sindicatos no hacen referencia al conjunto de la plantilla. La mayoría de los trabajadores aplaude la integración de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia al SCS, y sabemos que contamos con su colaboración e implicación para realizar todas las salidas extraordinarias que sean necesarias para poder revertir las situaciones críticas que se puedan dar en cualquier momento», agregó.

Procedimiento

A la hora de donar, es necesario extraer 450 centímetros cúbicos de sangre. A partir de esa cantidad se obtienen tres componentes fundamentales: glóbulos rojos o hematíes, plasma y plaquetas. Los primeros caducan a los 42 días, mientras que el plasma puede conservarse hasta dos años. Las plaquetas, en cambio, tienen una duración menor, ya que solo se mantienen en condiciones óptimas durante siete días.

Para poder ser donante es necesario tener entre 18 y 65 años –hasta 60 si se trata de la primera vez–, presentar un buen estado de salud en general, pesar más de 50 kilogramos y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas. Desde la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia resaltan la importancia de donar sangre al menos dos veces al año y recuerdan que los hombres pueden someterse hasta a cuatro extracciones de sangre anuales y las mujeres a tres.