Los médicos rompen con el Ministerio de Sanidad y preparan nuevas movilizaciones

No hay acuerdo con el Estatuto Marco de Sanidad y la huelga de médicos continúa adelante. El Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) rompieron ayer cualquier posible vía de negociación con el Ministerio de Sanidad que, según los propios médicos, no quiso mantener «dos líneas de diálogo paralelas» entre estos y los sindicatos con los que ya ha llegado a un consenso –que representan al resto de sanitarios–.

El Ministerio de Sanidad, en una nota de prensa, criticó la actitud de los médicos, que abandonaron la mesa de negociación sin emitir respuesta alguna a la propuesta formal presentada. Más aún después de haber alcanzado un consenso con el resto de organizaciones sindicales que integran la negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) el pasado lunes. Por su parte, los representantes de los médicos afearon la «nula intención negociadora» del Ministerio de Sanidad.

Sin voluntad de diálogo

CESM y SMA recalcaron que hasta el último momento han mantenido una actitud negociadora y una auténtica voluntad de diálogo para alcanzar acuerdos que beneficien al colectivo médico, pero consideran inaceptable este desprecio institucional para lo que no es una segunda mesa del Ámbito, sino un Comité de Huelga del conflicto nacional que se mantiene convocado.

El Ministerio, por su parte, lamenta que los sindicatos hayan optado por mantener una estrategia de presión basada en la exigencia de constituir una mesa de negociación específica y paralela, distinta del Ámbito de Negociación común. «Esta pretensión, expresamente reconocida por los sindicatos en su convocatoria de huelga, es incompatible con los principios del diálogo social y con la legalidad vigente», sentenció el Ministerio, que descarta en cualquier caso cumplir una de las principales demandas de los médicos: «no permite la fragmentación de los procesos negociadores ni la creación de estatutos específicos por categoría profesional».

Esta ruptura de las negociaciones supone que los médicos mantendrán su convocatoria de huelga nacional que secundaron la semana pasada durante cuatro días. «Tendremos que reunirnos para decidir las próximas movilizaciones, que seguramente llegarán en enero», argumenta Levy Cabrera, secretario general del CESM en Santa Cruz de Tenerife.

Las demandas médicas

Entre los principales escollos que los médicos encuentran en el borrador de Estatuto Marco no contempla una jornada extraordinaria que compute como tiempo trabajado ni para la jubilación; elimina de raíz las guardias de 24 horas «que en muchos lugares no se pueden eliminar», ni aborda el hecho de disponer de ofertas de empleo anuales. «Son fundamentales para no perder especialistas», insiste Cabrera. Los médicos también solicitaban una clasificación de personal adecuada, una regulación digna de la jornada laboral, la declaración de la Medicina como profesión de riesgo, la eliminación de la movilidad forzada y la no discriminación del régimen de incompatibilidades.

Pese a la ruptura de negociaciones con los médicos, el Ministerio ha convocado mañana viernes al resto de los sindicatos para trasladarles el nuevo texto con las mejoras que pactaron el pasado lunes sobre jornada laboral o jubilación anticipada.

El nuevo encuentro es fundamental, pues de la nueva redacción depende no solo el avance de la negociación, sino la huelga en todo el Sistema Nacional de Salud que estas organizaciones han programado para enero y que han dejado en suspenso a la espera del texto que les entregue Sanidad.

La sensación en estos sindicatos es que el estatuto marco está ya muy avanzado y por ello confían en llegar a un acuerdo el próximo viernes, y así se lo han trasladado a los trabajadores del SNS en la asamblea que han celebrado esta mañana. No obstante, su postura mientras tanto es de «prudencia y cautela» hasta comprobar que realmente la nueva redacción incorpora las mejoras pactadas que para ellos son irrenunciables, como la jornada de trabajo de 35 horas, la posibilidad de acceder a las jubilaciones parcial y anticipada y en el reconocimiento retributivo que debe acompañar al nuevo modelo de clasificación profesional acordado.