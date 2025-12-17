Las Oposiciones de Educación Canarias 2026 ofertan 235 plazas ya convocadas y negocian 685 para Maestros

Las Oposiciones de Educación Canarias 2026 ya han comenzado a tomar forma de manera oficial y se perfilan como una de las convocatorias más relevantes de los últimos años para el sistema educativo del Archipiélago. Con una convocatoria ya publicada para varios cuerpos docentes —Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), Formación Profesional (FP) y Artes Plásticas y Diseño— y otra pendiente para el Cuerpo de Maestros, el proceso movilizará a miles de aspirantes que buscan una plaza estable en la enseñanza pública canaria.

La primera fase del proceso está plenamente definida: 235 plazas ya están convocadas y el plazo de solicitud se extiende del 24 de noviembre al 22 de diciembre de 2025, según recoge la administración educativa autonómica. En paralelo, sindicatos y Consejería de Educación negocian la convocatoria del Cuerpo de Maestros, que se publicará previsiblemente en abril o mayo de 2026, siguiendo el patrón habitual de años anteriores.

Convocatoria publicada: cuerpos incluidos y calendario oficial

La convocatoria actualmente en vigor abarca distintos cuerpos docentes con una clara orientación hacia especialidades técnicas y profesionales. En total, se ofertan 235 plazas, una cifra que responde a la planificación educativa y a las necesidades estructurales del sistema, especialmente en enseñanzas medias y formación profesional especializada.

El calendario es uno de los elementos más relevantes para los opositores. El plazo de solicitud, fijado entre el 24 de noviembre y el 22 de diciembre de 2025, obliga a los aspirantes a preparar con antelación la documentación requerida y a estar atentos a los canales oficiales de publicación, como el portal de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y los boletines oficiales.

Desde el punto de vista del análisis educativo, este tipo de planificación se alinea con las recomendaciones sobre estabilidad docente recogidas en informes del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y en estudios comparativos de Eurostat, que subrayan la importancia de reducir la temporalidad en el empleo público educativo en España y en el conjunto de la Unión Europea.

Especialidades de Secundaria: perfil técnico y alta especialización

Dentro del cuerpo de Educación Secundaria, la convocatoria incluye especialidades con un marcado carácter técnico y profesional. Entre ellas destacan Procesos de Gestión Administrativa, Oficina de Proyectos de Construcción, Equipos Electrónicos, Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido, Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos, Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico y Procesos de Producción Agraria.

Estas especialidades reflejan la evolución del mercado laboral y la necesidad de una enseñanza secundaria y profesional cada vez más conectada con sectores estratégicos. Informes del Observatorio de las Ocupaciones del SEPE y análisis sectoriales disponibles en portales como educacion.gob.es o ceedefop.europa.eu muestran cómo la FP y las enseñanzas técnicas son claves para mejorar la empleabilidad juvenil, especialmente en regiones con fuerte peso del sector servicios y primario, como Canarias.

Para los aspirantes, estas plazas suponen una oportunidad de consolidar una carrera docente vinculada a ámbitos con alta demanda formativa y social.

Escuelas Oficiales de Idiomas y Artes: plazas específicas y alto valor cultural

La convocatoria publicada también incluye plazas para las Escuelas Oficiales de Idiomas, concretamente en la especialidad de Español para Extranjeros. Esta oferta cobra especial relevancia en un territorio como Canarias, donde la multiculturalidad y la presencia de población extranjera residente y flotante forman parte del día a día educativo.

Educación inicia el plazo para optar a 235 plazas en las oposiciones docentes de 2026 / La Provincia

En el ámbito de las Artes Plásticas y Diseño, se ofertan especialidades como Volumen, Diseño de Interiores, Medios Informáticos y Medios Audiovisuales. Estas enseñanzas, aunque más específicas, desempeñan un papel fundamental en el desarrollo cultural y creativo del Archipiélago, tal y como subrayan diversos estudios sobre industrias culturales publicados por organismos como el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) y el Ministerio de Cultura.

Formación Profesional: sectores singulares y demanda creciente

Uno de los bloques más destacados de esta convocatoria es el de Formación Profesional en sectores singulares. Entre las especialidades incluidas se encuentran Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble, Soldadura, Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas, entre otras.

La apuesta por estas especialidades se enmarca en la estrategia de refuerzo de la FP impulsada tanto a nivel estatal como europeo. Documentos estratégicos de la Comisión Europea y del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) insisten en la necesidad de contar con profesorado especializado para responder a los retos de la digitalización, la sostenibilidad y la reindustrialización.

Un estudiante canario de FP de Fábrica e instalaciones de carpintería y muebles. / Carsten W. Lauritsen

En Canarias, donde la diversificación económica es un objetivo prioritario, estas plazas docentes adquieren un valor añadido al contribuir a la formación de perfiles profesionales clave para el futuro.

Convocatoria pendiente del Cuerpo de Maestros: expectativas y negociación

Paralelamente a la convocatoria ya publicada, todas las miradas están puestas en el Cuerpo de Maestros, cuya convocatoria se encuentra aún en fase de negociación. Según la información que manejan sindicatos y administración, se habla de aproximadamente 685 plazas, una cifra que deberá ser confirmada de manera oficial cuando se publique la convocatoria definitiva.

Las especialidades previstas abarcarían todas las habituales excepto Alemán, siguiendo criterios de necesidades educativas y planificación de plantillas. Si se mantiene el calendario de años anteriores, la publicación podría producirse entre abril y mayo de 2026, lo que permitiría desarrollar el proceso selectivo dentro del mismo año.

La relevancia de esta futura convocatoria es notable, ya que el Cuerpo de Maestros concentra un alto volumen de aspirantes y es clave para garantizar la estabilidad en las etapas de Educación Infantil y Primaria. Estudios sobre ratios y necesidades docentes, disponibles en portales como datos.gob.es o en informes del Consejo Escolar del Estado, subrayan la importancia de reforzar estas etapas para mejorar los resultados educativos a medio y largo plazo.

Impacto en el sistema educativo canario y claves para los aspirantes

El conjunto de las Oposiciones de Educación Canarias 2026, sumando la convocatoria ya publicada y la pendiente, dibuja un escenario de renovación y consolidación del profesorado. Con 235 plazas confirmadas y unas 685 en previsión, el proceso se convierte en una oportunidad estratégica tanto para los aspirantes como para el propio sistema educativo.

Para quienes se preparan, la clave estará en una planificación rigurosa, el seguimiento constante de las fuentes oficiales y el análisis de convocatorias anteriores. Portales institucionales como gobiernodecanarias.org/educacion, junto con recursos estadísticos de Eurostat y estudios del Ministerio de Educación, ofrecen información valiosa para contextualizar el proceso y entender su alcance real.