Bienestar social y equidad como hoja de ruta para Canarias

El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha presentado, en el marco de un pleno extraordinario, el informe Canarias Importa II: Bienestar Social. Equidad y dignidad, pilares de una nueva sociedad, un documento estratégico que sitúa el bienestar social como eje central del desarrollo del Archipiélago.

El informe parte de la premisa de que «el bienestar no puede ser un privilegio; debe ser un derecho real para todas las personas en Canarias», según señaló Jesús León, vicepresidente del Consejo Social de la ULPGC y director de la iniciativa. El estudio da continuidad al trabajo iniciado con Canarias Importa I. Diversificación Económica, impulsado durante la pandemia, y refuerza la apuesta del Consejo Social por el análisis riguroso y la formulación de propuestas orientadas al interés general.

El documento es fruto de un trabajo colectivo en el que el ámbito académico y la ciudadanía han aunado esfuerzos para reflexionar de manera conjunta sobre un modelo social basado en la equidad, la justicia, la inclusión y la sostenibilidad. «Canarias necesita un cambio profundo y posible, y este es el momento de impulsarlo», subrayó León durante la presentación.

Como órgano de participación de la sociedad en la universidad, el Consejo Social asume en este informe un papel activo como puente entre el conocimiento académico y las necesidades reales de la comunidad, promoviendo la cooperación entre instituciones públicas, sector privado, agentes sociales, tercer sector y ciudadanía.

El informe incluye un diagnóstico exhaustivo de las principales brechas estructurales, sociales y territoriales de Canarias y subraya la necesidad de avanzar hacia un modelo que reduzca las desigualdades, fortalezca las instituciones, proteja el medio ambiente y garantice la igualdad de oportunidades con independencia de la isla de residencia. En este sentido, León advirtió de que «la economía crece, pero ese crecimiento no se traduce en mejoras reales para la mayoría de nuestra gente».

La estrategia se articula en nueve ejes prioritarios, abordados de forma transversal con perspectiva de género, digitalización inclusiva y alineación con la Agenda 2030. Canarias Importa II se presenta así como una llamada a la acción colectiva para construir un Archipiélago más justo, solidario y sostenible.