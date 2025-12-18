Canarias busca sin éxito auxiliares de educación especial para las islas no capitalinas

Canarias no encuentra personal para cubrir las plazas de auxiliares no docentes, una figura esencial en la atención a alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Estos profesionales –más orientados al ámbito sanitario que al de la enseñanza– se encargan de la higiene y el aseo personal de estos estudiantes, así como de su traslado entre las distintas dependencias del centro, de la administración de su medicación y de la estimulación necesaria para que adquieran hábitos que no puedan realizar de manera autónoma. Pese a la gran relevancia que tienen en el día a día de los jóvenes con discapacidad, se trata de un servicio precario y poco atractivo para los trabajadores, que no suelen interesarse por estos puestos en Educación.

Durante la comisión de Discapacidad celebrada este jueves en el Parlamento de Canarias, el consejero del área, Poli Suárez, señaló que se trata de un problema que se ha detectado sobre todo en islas no capitalinas. Aunque han autorizado la presencia de estos profesionales en varios centros, no han podido formalizar la incorporación por falta de personal. «El auxiliar está concedido, pero no lo encontramos», advirtió.

Este servicio, externalizado a través de la empresa Aeromédica, está en situación de nulidad desde 2021. La entidad resultó adjudicataria en 2016 y se prorrogó el contrato de forma extraordinaria un año más de los cuatro inicialmente previstos, excediendo durante cuatro años lo legalmente estipulado. Los sindicatos y las familias llevaron esta situación a los tribunales y obligaron a la Consejería de Educación a integrar como personal laboral al personal de la empresa privada adjudicataria.

Un 70% más de personal

Con este panorama, el Ejecutivo optó por crear nuevas plazas para este año escolar a través de una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), un proceso bastante más tedioso. Aun así, la plantilla de auxiliares ha crecido un 70% desde el curso 2022/2023, pasando de contar con 941 efectivos a superar los 1.700, una cifra inédita en el sistema educativo canario. Al ampliar la plantilla, también han podido llegar a un mayor número de alumnos; en concreto, a 2.100 más.

La nulidad también ha obligado al Archipiélago a costearse este servicio de manera íntegra y con las condiciones que impone la empresa, un sobreesfuerzo que no tendría que realizar si el contrato estuviera vigente. En ese caso, cerca de un 85% del importe se podría cubrir con fondos europeos. La intención de Educación, una vez se regularice el contrato, es poner cláusulas que mejoren las condiciones de estos profesionales y que hagan el puesto más atractivo.

Otros perfiles

Aunque no de manera tan manifiesta, a la Consejería también le cuesta cubrir otros perfiles docentes –entre los que se encuentran orientadores, profesorado de pedagogía terapéutica, personal técnico educativo y especialistas en audición y lenguaje– que atienden al alumnado NEAE.

Suárez destacó que los avances en los últimos cursos han sido notables: más profesionales e infraestructuras, así como una mejor distribución territorial de los recursos. «En 2022/2023 teníamos 267 aulas enclave y este curso cerrará con 359, 92 más», argumentó. Pese a ello, también reconoció que «no podemos llegar a cada alumno» y que hay centros que aún no son del todo accesibles.

Por su parte, la diputada del PSOE Alicia Vanoostende denunció que el principal problema es que el aumento de recursos no ha ido a la par con el significativo crecimiento que ha experimentado este colectivo en los últimos cursos. «La mayoría de apoyos se concentran en Infantil y en Primaria, a partir de ahí, el sistema empieza a fallar; en Secundaria, por ejemplo, se debilita mucho porque las adaptaciones están más limitadas», defendió.

Escucharlos "a todos"

Las familias del alumnado canario NEAE se han concentrado en varias ocasiones para pedir que las aulas cuenten con más recursos de apoyo para sus hijos. Al respecto, el consejero subrayó que durante estos meses su equipo se ha dedicado a escucharles, tanto a aquellos que están conformes con la gestión como a los que manifiestan su descontento. «Yo desde luego no le doy la espalda a las familias, otra cosa es que lleguemos con la velocidad que ellas quieren y que atendamos todas sus peticiones, pero me quedo con las opiniones de todos, de los que aplauden y de los que critican», añadió.