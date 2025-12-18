El Colegio de Médicos enseña primeros auxilios a través de "Gaspar salva vidas"

El Colegio de Médicos de Las Palmas, en colaboración con la sociedad canaria de pediatría, la organización Mary’s Meals, ha lanzado “Salva vidas con Gaspar”, un proyecto educativo que transforma el aprendizaje de los primeros auxilios en una experiencia narrativa ambientada en escenarios emblemáticos de Gran Canaria.

El objetivo final de “Salva vidas con Gaspar”, una saga infantil que une relato y formación sanitaria, es enseñar a los más pequeños cómo reconocer una emergencia, pedir ayuda de forma adecuada y actuar con calma ante una situación de riesgo, al mismo tiempo que se promueven valores como la empatía, la cooperación y la solidaridad.

Para Luis Peña, presidente de la Sociedad de Pediatría de Canarias, está es una obra “digna de admiración, no solo por lo bien escrita que está, sino porque consigue transmitir la importancia de salvar vidas a través de una narrativa profundamente ligada a la isla de Gran Canaria”. En paralelo quiso destacar que el “libro nace de una clara vocación de ayuda a las personas y, en especial, a las familias, con el objetivo de ofrecer un servicio de gran valor social más allá del enfoque médico”.

Elizabeth Hernández, presidenta del Colegio de Médicos de Las Palmas, expuso la importancia de la enseñanza de opciones básicas de primeros auxilios. "El libro lo hace con naturalidad. Habla de pedir ayuda, de mantener la calma, de entender que, ante una emergencia, lo primero es no sentirse solo y saber a quién acudir. Y lo hace desde la experiencia real de quienes conocen la urgencia desde dentro, pero han decidido traducirla a un lenguaje amable, accesible y útil para cualquier niño", analizó.

Con un lenguaje visual y adaptado a la infancia, cada historia combina la emoción de una aventura con pasos prácticos para la vida real. El protagonista, Gaspar, recorre distintos rincones de la isla -desde el Roque Nublo hasta espacios urbanos de Las Palmas de Gran Canaria- y, a través de sus experiencias, convierte conceptos médicos en gestos sencillos que cualquiera puede recordar y aplicar.

Jesús López Santana, médico especialista en Medicina de Familia y Comunitaria, afirma que “el Proyecto Gaspar nace de la necesidad de acercar los primeros auxilios a las familias y a los centros educativos de una forma comprensible, útil y adaptada al día a día”.

Por su parte, Carmen Pueyo Asensio, médico especialista en Oftalmología, destaca que “queríamos crear una herramienta educativa que fuese cercana y divertida, pero con un contenido riguroso que realmente ayude a saber cómo actuar ante una emergencia”.

Ambos autores de la obra coinciden en que su vocación docente y su experiencia clínica han sido clave para dar forma a esta iniciativa pionera, cuyo primer resultado es el libro ‘Viaja con Gaspar a Gran Canaria’. “Es una aventura infantil que permite descubrir la isla mientras se aprenden habilidades básicas de primeros auxilios que pueden salvar vidas”, explican.

Asimismo, indican que el proyecto cuenta con importante respaldo institucional, añadiendo que “contar con la colaboración del Colegio de Médicos de Las Palmas, la Sociedad Canaria de Pediatría y la ONG Mary’s Meals refuerza el rigor, la solvencia y el impacto social del Proyecto Gaspar”, al tiempo que señalan que esto “nos anima a seguir creciendo y llegando a más familias y centros educativos”.

El cuento incluye instrucciones adaptadas por edad para identificar emergencias, distinguir cuándo intervenir y cuándo esperar ayuda profesional, comunicarse con el 112 o actuar ante atragantamientos mediante maniobras seguras.

Además, el proyecto cuenta con materiales pedagógicos complementarios que emplea en los talleres de primeros auxilios: guías para docentes y familias, dinámicas y ejercicios prácticos que refuerzan el aprendizaje tanto en el aula como en el hogar. Estas herramientas fortalecen la confianza y la memoria emocional, garantizando que las habilidades adquiridas puedan aplicarse en situaciones reales.

La iniciativa se fundamenta en evidencia científica: las personas formadas en primeros auxilios tienen entre dos y cuatro veces más probabilidades de intervenir eficazmente ante una emergencia. Educar desde edades tempranas no solo incrementa la supervivencia, sino que fomenta la responsabilidad, la empatía y la cohesión social.

‘Gaspar Salva vidas’ puede adquirirse, por 16,90 euros, a través de www.edicionesalgorfa.es o próximamente en tiendas físicas de la Librería Agapea, La librería Sonrisa del Sol, Librería del Cabildo de Gran Canaria, La Casa del Libro y la Librería Infantil El Hada Lucía.