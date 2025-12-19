El TSJC reconoce la incapacidad absoluta a una empleada de comercio con fibromialgia

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha reconocido en una sentencia la incapacidad permanente absoluta para trabajar a una empleada de comercio que sufre fibromialgia, a la que tanto la Seguridad social como el juzgado de lo social se la habían rechazado.

La sentencia, facilitada este viernes por el gabinete de prensa del TSJC, condena a la Seguridad Social a pagar el 100 % de la pensión, 1.535 euros mensuales con efectos desde el pasado 7 de febrero de 2022, con las correspondientes actualizaciones y mejoras, así como con los descuentos que procedan, en su caso.

El tribunal ha considerado que "no se trata de una cuestión esporádica, sino crónica, intensiva y sin eficacia suficiente".

"No debe desdeñarse"

Además, abunda que "no debe desdeñarse el trastorno adaptativo mixto depresivo que afecta a la actora desde 2021 con elevada ansiedad, cuya gravedad se evidencia en los fármacos prescritos".

Estos fármacos, según la sentencia operan "como una limitación transversal incompatible con el desempeño de una actividad laboral continuada, una atención mantenida, trato con el público o, en su caso, asumir la responsabilidad mínima sobre procesos, bienes o personas".

Y descarta que puede sostenerse que subsista un "remanente funcional" aprovechable en ocupaciones sedentarias.