Tejeda: ocurrencias en el paisaje cultural

Tejeda es libre de entregarse a todos los apareamientos que quiera con una marca de bombones o de neumáticos que contribuya al éxito instantáneo de su ruralidad. Otra cosa es el vacío que queda tras la retirada hacia otros lares de míster Marshall, digo Ferrero Rocher: recogida de bombillas, apagón de petardos, fin de eldorado y retorno a ese silencio que transpira despoblamiento, envejecimiento y agricultura de supervivencia. Destinos a los que se enfrenta un turismo de montaña que no congenia precisamente con el instrumento publicitario masivo navideño que vive (y soporta) el pueblo a estas horas.

No hace falta que venga un diluvio de chocolate (junto al otro de la lluvia) para el reconocimiento de la belleza cumbrera. Si hay algo que condense la saudade grancanaria es el Roque Nublo, símbolo para soñar con los relatos de la euforia guerrera y su triste final. Monolito manso que adquiere tintes de exaltación tribal al mirar más allá y descubrir omnipotente la punta del Teide como una megaaparición, quizás escrita en los grabados del Roque Bentayga. Territorio de un pasado conmovedor y enigmático que la Unesco declaró el 7 de julio de 2019 Patrimonio Mundial de la Unesco, bajo la denominación de Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria. “Tempestad petrificada”, dijo Unamuno al alongarse.

No es un hallazgo certificar que el modelo FR (por mucho que se saboree el bombón) es incompatible con los propósitos que conlleva la categoría contemplada por el organismo de la ONU. Es más, ese beneplácito puede ser retirado si se diese el caso de que los méritos evaluados se pusiesen ahora en peligro. Ya sé que frente a la unanimidad brutal y apoteósica del fulgor de Tejeda, cualquier reparo puede acabar bajo la etiqueta del Grinch navideño (criatura verde y cascarrabias). ¿Podrá gestionar este municipio la avalancha que se le viene encima a lo largo y ancho de las fiestas navideñas? Ya no son las colas para comprar los afamados y sabrosos polvorones ni los conductores indisciplinados que asedian el Roque Nublo. Parece algo más serio, o al menos más complejo de controlar.

El episodio del pack iluminación y singularidad paisajística, ofertado buenamente en un reparto de sinergias publicitarias, pone a prueba la eficacia y resolución de aquel proyecto sentenciado por la Unesco. Resulta comprensible hasta cierto punto que un Ayuntamiento en pleno, comerciantes, vecinos, dueños de restaurantes, hoteleros y propietarios de casas rurales se echen en brazos del mejor postor. El Cabildo debe acelerar el modelo de desarrollo que pretende para la Cumbre, pues la lentitud y la burocracia contribuyen a dejar el camino expedito a las ocurrencias. Cuestión aparte es saber hasta qué punto existe un consenso político y social unánime sobre el futuro de estas tierras, o bien se ve el proteccionismo como un exceso intervencionista y obstaculizador para el bienestar de las personas.

Nada de lo expuesto anteriormente oculta la inquietud que provoca el modo gregario, rebañil, con que las masas toman por asalto carreteras y redes sociales para ver una iluminación que interrumpe la solemnidad de un paisaje. No uno cualquiera, sino uno con el mayor rango posible entre los que los que hay repartidos a lo largo y ancho del planeta. Por mucho que se saboree el bombón, es un intruso en toda regla. Pero lo preocupante es que ese nivel estético del alumbrado soslaye la belleza que ya tiene Tejeda sin necesidad de un espectáculo, sólo con una humilde decoración, condición que ha desaparecido y que invade a la mayoría de los municipios del país en una absurda competición. Al final, FR se irá y todo seguirá aletargado.