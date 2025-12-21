De Yvonne De Carlo a Cachona Millares

Se acaban de cumplir los 80 años de la película Salomé la embrujada, que protagonizó una casi desconocida bailarina que por entonces respondía por el nombre de Yvonne Middlenton. El papel que desempeñó la intérprete canadiense la lanzó al estrellato y se transformó en una deslumbrante artista. Su belleza comenzó a despertar rivalidades entre las más cotizadas estrellas hollywoodienses y prácticamente se inicia su deslumbrante carrera cinematográfica. También se inicia su nuevo sobrenombre artístico y quedará definitivamente registrada como Yvonne de Carlo.

Su biografía familiar abarca dos partes totalmente opuestas. La primera, considerada la real y auténtica, y además avalada tanto por la Academia cinematográfica de Hollywood y por su partida de nacimiento enviada por el registro civil de Vancouver, y la segunda, falseada por sus propios hijos a raíz de su fallecimiento ocurrido en los Ángeles en 2007. Suponemos que con el posterior invento se quiso justificar su oscuro nacimiento procedente de madre soltera, y acallar chisme y habladurías que llegaban a sus orgullosos descendientes.

El escritor e investigador, Carlos Pérez –Carló Díaz, recientemente publicó un interesante libro histórico genealógico en el que traza la historia de la familia Carló de Gran Canaria, apellido italiano que se acentuó a su llegada a la Isla. Lógicamente, en sus páginas dedica un extenso capítulo a la estrella americana, considerada siempre en su entorno familiar una cercana parienta.

La suposición de que sea así no solo queda avalada por los documentos que conserva la familia, sino por la personal manifestación que hizo la propia actriz cuando por gestiones de la Real Sociedad Económica de Amigos del País se le trasladó una invitación para que visitara nuestra ciudad y diera lustre y esplendor a los festivales de cine que comenzaron a desarrollarse en el Auditorio Alfredo Kraus de la mano del fundador y competente Claudio Utrera.

La historia se inicia cuando apareció en Londres una correspondencia de una tal señora Middleton, y por la lectura que de ella se desprendía, Hilda Carló Farell, la descubridora de los documentos, le transmitió a sus primas durante el verano de 1959 que pasó en Irlanda, que: «Conocí una noticia que me llenó de asombro, pues supe que era media hermana de la celebrada actriz Yvonne de Carlo».

Primera Guerra Mundial

Se cuenta que los hermanos Julio, Pepe y Juan Carló Medina fueron mozos muy guapos, divertidos y amantes de las atractivas mujeres. Julio, después de pasar unos años en Inglaterra como receptor de los frutos canarios y en donde había procreado dos hijas naturales en la doncella Elizabeth Farrell, se estableció en París después de terminar la primera Guerra Mundial contratado por Diego Betancor Hernández con la misma finalidad de dar recepción a los plátanos isleños.

Parece que el mujeriego canario mantuvo un fugaz idilio con una camarera que trabajaba en el restaurante parisino L’étoile, que se decía que era muy guapa y exuberante. La familia del canario no imaginó que aquella señora había quedado embarazada, aunque no era un secreto que en los tiempos que Julio pasó en Liverpool recibiendo los frutos de la Elder, el inquieto isleño, de 27 años, siempre estaba entretenido con atractivas mujeres en la pérfida Albión.

La camarera parisina desapareció. Al menos no se tuvo noticias hasta que aparecieron las cartas de marras. En una de ellas escrita en 1926 y enviada desde Canadá, la señora Middleton se mostraba muy contrariada con el tío Julio porque según decía no supo portarse como un caballero. Le solicitaba el envío de 650 dólares en concepto de los gastos que había tenido años antes con el nacimiento de su hija. Hay tres cartas de dicha señora en las que se deduce que el canario debió de haberle enviado algún dinero, pues las misivas posteriores estaban ahora escritas con un tono más amable y educado.

Cuenta la mencionada inglesa Hilda Carló, que con el tiempo tanto ella como su hermana fueron reconocidas por su padre, que al encontrarse las cartas no le dio en principio la más mínima importancia. Además que no tenía idea quién podría ser la tal señora Middleton. La noticia se produciría años después, cuando la celebridad de la estrella cinematográfica alcanzó notoriedad en todo el mundo.

Un día que Hilda se tropezó con una revista argentina en la que le dedicaban a la actriz dos páginas, le sorprendió no solo el gran parecido con ella sino la similitud del propio apellido. Pero aun así no le dio la mayor importancia. Fue cuando las dos hermanas Carló Farrell empezaron a ver este asunto con más interés que curiosidad y acudieron a ver la película El abrazo de la muerte, en donde la estrella canadiense trabajaba junto a Burt Lancaster. El parecido observado en la película por las hermanas las dejó perplejas, pues los ojos de la familia Carló eran inconfundibles, algo separados y muy marcados en sus extremos. No obstante, tampoco pudieron las hermanas hacer muchas deducciones por el simple hecho del parecido. Intrigadas, volvieron a releer nuevamente las cartas de la señora Middleton, y al contrastar las biografías que hasta entonces se había publicado de la actriz, conocieron que la estrella era hija natural de la señora Peggy Middleton, la autora de la correspondencia.

Un expediente

En el expediente que de Yvonne se conserva en la Academia cinematográfica de Hollywood, se acredita que el seudónimo de Carlo adoptado fue porque tuvo noticias que era el apellido de su padre biológico, el cual no había conocido nunca, pero que tenía noticias de que procedía de «una islas lejanas», y el sobrenombre les había parecido tanto a ella como a los productores muy referencial para su carrera artística.

Tras las noticias que encontraron las hermanas inglesas no quisieron de momento desvelarla al resto de la familia, porque consideraban que la revelación no iba a agradar a sus cristianas y devotas tías isleñas, de misa y comunión.

Ya trascendido y conocido el suceso entre los Carló canarios, y fundado en el año 2000 el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, en el cual se proyectaba invitar en cada edición a una estrella internacional, se pensó que no sería descabellado hacer gestiones para invitar a la actriz americana. Nicolás Díaz-Saavedra, entonces director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País le entusiasmó la idea y se comprometió que de aceptarla, la entidad cultural sufragaría los gastos que pudiera ocasionar el deseado viaje.

Se tuvo la suerte, además, de que frecuentemente visitaba Gran Canaria Paco Arce Gómez, el representante de la casa de cosmética canadiense, Elizabeth Arden, que conocía mucho a la actriz y que cada año visitaba también la ciudad de Los Ángeles. Y se comprometió a que procuraría entrevistarse con la estrella. La visita se produjo. Yvonne ya contaba ochenta años. Al encontrarse, la estrella recibió al visitante con cierta alegría vinícola. Pero al oír el relato del mensajero y transmitirle que se le quería invitar a un importante certamen de cine en Canarias, y que además tendría oportunidad de que conociera la tierra de sus antepasados, Yvonne se levanta indignada del asiento que ocupaba y le espetó con cierto orgullo al informante «que aceptaría ir a cualquier lugar del mundo, menos a la tierra de donde procedía aquel desvergonzado señor».

Falsa genealogía

Cinco años después de la fracasada invitación, la inolvidable Lily Munster, de la serie Los Munster, falleció a los 84 años, en el Hospital de Cine y Televisión de los Ángeles, la actriz que sigue siendo muy recordada por su extraordinario papel en Los Diez Mandamientos, la monumental película de Cecil B. De Mille sobre la vida de Moisés y fue poco antes de su muerte, cuando sus hijos, Bruces Ross y Michael, habidos en su matrimonio con Robert Drew Morgan, empezaron a tejer una falsa genealogía de la actriz, dando nombre de padre y abuelos inexistentes, que hoy son los que aparecen en las nuevas biografías publicadas de la recordada actriz.

Los otros varones de la saga de los Carló Medina grancanarios también dejaron sus huellas biológicas. José, de igual modo establecido durante un tiempo en París, procreó dos hijas naturales en una moza italiana. Y Juan, el laureado, bohemio y excelente artista, fundador de la Escuela de Bellas Artes Luján Pérez, del mismo modo mantuvo amores con una infinidad de espléndidas féminas, naciendo de una de ellas el consagrado y famoso pintor, Carlos Morón, que luego fue adoptado por su prima hermana, María Cabrera Medina, ya que la parienta no había tenido la suerte de alcanzar descendencia de su feliz matrimonio con el reputado médico sevillano, Francisco Morón Ruiz.

Fue una lástima que la actriz, que había conseguido dos estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood, no dejara también su importante huella en el paseo de nuestra internacional Playa de las Canteras.

Así son las cosas.