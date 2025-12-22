Lucía Jiménez González: una vida de compromiso y valentía

El pasado sábado 20 de diciembre nos dejó Lucía Jiménez González, compañera y amiga en Charter 100 Canarias, una mujer que convirtió la palabra compromiso en acción y la palabra valentía en ejemplo.

Lucía fue mucho más que una periodista y académica brillante. Fue una voz firme en defensa de la verdad y la memoria, una luchadora incansable por la dignidad de las víctimas del terrorismo, y una persona que nunca dejó de aprender ni de soñar. Su trayectoria profesional, marcada por la excelencia y la pasión, se entrelazó siempre con una profunda humanidad.

Desde su labor en la Universidad Carlos III de Madrid hasta la creación de ASOCIACIÓN CANARIA DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (ACAVITE), Lucía dedicó su vida a dar visibilidad a quienes habían sido silenciados. Lo hizo con rigor, con sensibilidad y con una fuerza que inspiraba a todos los que la conocimos. Cada proyecto, cada palabra, cada gesto suyo llevaba la impronta de alguien que creía en la justicia y en la memoria como pilares de una sociedad mejor.

La lucha fue el espacio en el que desarrolló toda su vida, no solo luchó por su padre, víctima del terrorismo del Frente Polisario, sino también luchó por todos los canarios que sufrieron esa lacra. Tu legado es la semilla que seguirá floreciendo en cada causa que defendamos.

Hoy, en Charter 100 Canarias, sentimos un vacío inmenso. Pero también sentimos gratitud: por su amistad, por su ejemplo y por la luz que deja en cada una de nosotras. Lucía nos enseñó que la valentía no es ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante por lo que creemos justo.

Siempre te recordaremos, ya que como dijo Jean Paul Richter "La memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados."

A su familia y seres queridos, enviamos nuestro más sentido abrazo. Y a Lucía, le decimos: tu voz nunca se apagará.