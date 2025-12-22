Un médico neurofisiólogo: "El uso del móvil genera un efecto nocivo a la hora de conciliar el sueño"

Según un estudio de la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME), alrededor del 10% de la población, es decir, más de 4 millones de españoles, sufren de insomnio crónico. Esta dolencia puede estar presente en todas las edades. EL CORREO GALLEGO habla con el médico neurofisiólogo Isaac Hazin para que explique cuáles son las principales causas de que se dé este trastorno y cómo se puede tratar.

¿Qué se considera insomnio crónico?

Médicamente hablando, el insomnio crónico es un trastorno en el sueño en el que el paciente tiene una dificultad, ya sea para conciliar el sueño, para mantenerlo o por un despertar precoz. Se tiene que generar al menos tres veces por semana durante tres meses o más.

¿Cuáles son sus causas?

No hay una causa concreta de insomnio. Son causas multifactoriales, un engranaje de factores. Se ha hecho un modelo, El modelo de las tres P, que engloba factores predisponentes —que sería la primera P del modelo— como la personalidad del individuo o factores genéticos. Además, se necesita un factor que desencadene, que son los precipitantes —considerados como la segunda P— como un estrés puntual de la vida. Un duelo o un cambio laboral que generan estrés en el individuo. Y para que eso se cronifique se necesitan de factores perpetuantes —la tercera P—, que son cómo el paciente reacciona para intentar dormir. Por ejemplo, la toma de medicación. El hecho de intentar irse a la cama más temprano para poder dormir, porque la noche anterior no descansó, eso es un error, porque al final empeora la situación. Los pensamientos que pueda tener esa persona sobre el sueño, el estrés que le genera la habitación... cosas así.

¿Cuánta gente lo padece? ¿Se sabe a ciencia exacta?

A nivel España, alrededor del 14% de la población sufre de insomnio con los criterios mencionados. Pero de que sufran alguna sintomatología de insomnio es un porcentaje un poco más elevado, alrededor del 50%. De hecho, a nivel mundial, es un poquito más alto. Salió un estudio este año que evalúa a los países pertenecientes a la Unión Europea y a nivel mundial, y es un 16, 5% la prevalencia.

¿Cuántas horas se deberían dormir para estar bien y no decir que una persona tiene problemas con el sueño?

Lo que se recomienda son alrededor de 7 o 8 horas de forma global, pero eso varía mucho de cada individuo, de cada persona. Por ejemplo, en mi caso, con 6 horas estoy bien, puedo funcionar al día siguiente. Pero hay personas que duermen 8 o 9 horas y aun así necesitan dormir un poco más.

¿Somos conscientes de que si dormimos mal, el cuerpo no responde de la misma manera?

No, la gente no es consciente de ello. No hay educación sobre el sueño, siendo un factor importantísimo para la salud, tanto física como mental. Pero lamentablemente, desde hace décadas, se ha asociado el sueño con ser un vago.

¿Qué puede provocar el dormir mal a nivel orgánico?

Lo que provoca son alteraciones del ánimo, problemas de metabolismo, problemas cognitivos... porque hay fases del sueño que son fundamentales para eso.

Teniendo en cuenta que España es el principal consumidor de benzodiacepinas —medicación para dormir— a nivel europeo y uno de los principales a nivel mundial. ¿Que puede provocar la automedicación de este tipo de fármacos a la gente que padece insomnio crónico?

Partiendo de la base de que toda medicación tiene efectos de peso, y lo ideal es que esté monitorizada por un médico, no podemos tampoco demonizar los hipnóticos, puede que sean necesarios, pero de forma puntual y durante un corto periodo de tiempo. Ya a largo plazo, la medicación genera tolerancia, es decir, necesitas más y no hay dosis para lograr el efecto deseado, que es la tolerancia farmacológica. Genera dependencia física y emocional, sobre todo la benzodiacepina. Cuando un paciente viene a suspender esas medicaciones, genera un efecto rebote, en el que el insomnio empeora y la ansiedad aumenta provocando temblores. En personas mayores, que son los que más consumen benzodiacepina en España, el riesgo de caída y fractura aumentan mucho. Son muchos los factores.

El consumo de la melatonina, que tiene origen natural, ¿también es contraproducente?

Tienen también un efecto rebote a nivel orgánico. Pueden ayudar, no tienen el potencial adictivo que tienen las benzodiacepinas, pero la gente utiliza la melatonina como fármaco. La melatonina se produce en el cuerpo de forma natural a unas horas específicas, sobre todo cuando cae la noche. Cuando una persona toma melatonina de forma indiscriminada, es decir, a horas inadecuadas, puede alterar el ciclo sueño-vigilia y eso empeora la situación. Aun así, la melatonina se recomienda que sea prescrita.

¿Qué importancia tiene la higiene del sueño para ayudar a mejorar este trastorno?

La alimentación es fundamental. No tener una cena copiosa en la noche, cenar temprano. El consumo de alcohol, de cafeína a horas inadecuadas, la exposición solar, formular la luz solar en la mañana y no utilizar ni exponerse tanto a la luz de los móviles de noche.

¿Tienen las pantallas de los móviles y de los ordenadores algo que ver con que la gente este padeciendo problemas para dormir?

Sí, porque la luz azul presente en las pantallas es la que activa la melatonina durante el día. Los móviles tienen una opción que se pueden poner en modo nocturno, que genera una luz cálida, y es precisamente para eso. Si te expones durante la noche constantemente a ese tipo de luz, puede generar un efecto nocivo a la hora de conciliar el sueño.

¿Hay opciones terapéuticas para ayudar a curar el insomnio crónico?

La terapia cognitivo-conductual es una buena noticia. Es impresionante cómo responden los pacientes a la terapia. Es un tratamiento de primera y lo que busca es romper ese círculo del modelo de las 3P enfocándose en los factores perpetuantes, en la actitud que tenga el paciente sobre el sueño. Los reeduca en términos de sueño.