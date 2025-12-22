ESPECIAL MULTIMEDIA

Opinión

Joan Cañete Bayle

La conversación pública es emocional, personalizada, transversal y altamente influida por la experiencia individual, con una fuerte tendencia a la polarización

La conversación pública es una gran madeja. Miles y miles de emisores (medios, personas, bots, instituciones...) hablamos al mismo tiempo (millones de mensajes) de un amplio, pero mucho más acotado, número de temas. Cada uno de estos temas están divididos en subtemas, y la conversación se nutre de argumentos que aparecen con mayor o menor intensidad en las conversaciones. Sucede cada día. Visto acumulado a un año vista, la conversación se asemeja a una gran madeja de temas y subtemas interrelacionados entre ellos mediante argumentos de intensidad variable. La educación es un tema y un argumento en el debate migratorio. La inmigración es un gran tema de debate y al mismo tiempo un argumento en la conversación sobre gestión sanitaria. Y así con casi todo.

La complejidad de la conversación pública hoy no es solo de los temas en sí, sino que rara vez se articulan en torno a debates puros, cerrados o perfectamente delimitados. Lejos de responder a compartimentos temáticos estancos, se configuran a partir de una lógica de transversalidad en la que los asuntos se entrecruzan de forma constante. Esta red de intersecciones es el rasgo estructural que define hoy el espacio del debate público.

Un mismo acontecimiento puede activar, de manera simultánea, lecturas sociales, económicas, identitarias y políticas. Un conflicto ambiental se convierte en una discusión sobre modelo productivo; una innovación tecnológica deriva en un debate ético o educativo; una polémica cultural acaba funcionando como termómetro ideológico. La transversalidad no solo amplía los significados, sino que también incrementa la complejidad del relato, dificultando lecturas simples y favoreciendo interpretaciones múltiples, a menudo contradictorias.

Esta dinámica se ve reforzada por el movimiento constante entre escalas. La conversación oscila entre lo micro y lo macro, entre lo local y lo global. Un problema aparentemente menor puede adquirir dimensión nacional, mientras que una crisis internacional se filtra en la vida cotidiana a través de precios, servicios o expectativas económicas. Este salto permanente de escala modifica la intensidad del debate: cuanto más abstracto y global es el marco, mayor tiende a ser la polarización; cuanto más cercano y concreto, más espacio existe —al menos potencialmente— para el matiz.

Sobre este entramado actúan los acontecimientos inesperados como potentes catalizadores. Temporales, apagones, escándalos o episodios de violencia activan mecanismos automáticos de interpretación ideológica. El hecho deja de analizarse por su complejidad propia y pasa a ser leído como confirmación de posiciones previas. A esta lógica se suma el peso de la experiencia individual. La conversación se organiza cada vez más desde la percepción personal, que se erige en criterio central de interpretación. Lo vivido en primera persona adquiere una legitimidad superior a los datos o a los análisis. Las redes sociales refuerzan esta tendencia al crear entornos donde la subjetividad se presenta como una forma compartida de realidad.

Así, la conversación pública actual se define menos por los temas que aborda que por la forma en que los entrelaza. Comprender esta lógica de intersecciones resulta clave para interpretar no solo de qué se habla, sino cómo se construyen hoy los significados compartidos. En es las intersecciones entre los temas, filtrados por la experiencia propia y el filtro de la cercanía, donde los temas de conversación calan. Gestión de la inmigración, desigualdad (de renta, de género, generacional) y vivienda... son algunas de las temáticas transversales más potentes que, al interseccionar con casi todos los temas de debate, dominan la conversación. Por ejemplo: mientras el discurso oficial habla de inmigración como derechos e igualdad, en la madeja de la conversación diaria aparece a hablar de educación, sanidad, vivienda, ayudas sociales, gestión del espacio público, seguridad, etcétera. Es en las intersecciones de la madeja conversacional donde se forman las opiniones reales.